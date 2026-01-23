De ce România a fost reprezentată la Davos de miniștri și nu de Nicușor Dan. Explicația lui Ilie Bolojan

Participarea României la Forumul Economic Mondial de la Davos a generat un schimb de poziții între liderii politici de la București, după ce țara a fost reprezentată de trei miniștri ai Guvernului și nu de președintele României.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că deplasarea miniștrilor a fost aprobată de el și că prezența lor a avut ca scop stabilirea de contacte informale și participarea la discuții relevante pentru România.

Ilie Bolojan a explicat că Forumul de la Davos este, dincolo de panelurile oficiale, un cadru pentru întâlniri bilaterale și informale care pot genera contacte utile sau pot pregăti proiecte viitoare. El a subliniat că, în anii anteriori, România nu a fost reprezentată deloc la Davos fără ca acest lucru să creeze probleme majore.

„Aici a fost o conferinţă, care, în afară de prezentările pe care le-au făcut miniştrii, panelurile la care au participat, au fost probabil, şi este întotdeauna, de fapt, un prilej pentru întâlniri bilaterale, pentru întâlniri informale, care îţi pot forma contacte personale, care pot pregăti diferite agende publice, şi cei trei miniştri care au reprezentat România au avut aceste întâlnirii. Vă rog să vă gândiţi că, ani de zile, n-am avut niciun reprezentant, niciun ministru, la Davos, care era văzut un forum mai mult cu o componentă financiară, să spunem, globală, şi n-a fost nimic deosebit în acest aspect. Aceasta este situaţia”, a declarat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a precizat că miniștrii prezenți la Davos au avut aprobarea sa și că, la începutul săptămânii, va discuta cu aceștia pentru a evalua rezultatele concrete ale deplasării. Bolojan a arătat că este interesat nu doar de contactele personale stabilite, ci și de eventuale proiecte care pot avea legătură directă cu România.

„Miniştrii au primit aprobarea mea să se deplaseze şi, de asemenea, luni, voi avea discuţii. S-au întors astăzi, în aşa fel încât să vedem care sunt contactele pe care le-au stabilit şi dacă sunt aspecte care ţin nu doar de nişte contacte personale, ci de proiecte care au legătură cu România”, a adăugat premierul.

Poziția Guvernului a fost completată de reacții critice din partea unor lideri politici. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că este o greșeală faptul că președintele României nu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Declarația lui Grindeanu se înscrie într-o linie de critici potrivit căreia prezența șefului statului la un forum internațional de acest nivel ar fi fost oportună pentru promovarea intereselor României.

O poziție similară a fost exprimată și de președintele UDMR, Kelemen Hunor, care a afirmat că ar fi fost bine ca președintele României să participe la Davos, chiar și pentru o perioadă scurtă.

Kelemen Hunor a susținut că o astfel de prezență ar fi permis discuții directe cu lideri importanți ai lumii și prezentarea poziției României pe subiecte sensibile de pe agenda internațională.

Administrația Prezidențială a explicat decizia prin vocea consilierului prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca. Acesta a afirmat că agenda unui președinte este dominată de urgențe, crize și priorități care impun prezența în țară.

Marius Lazurca a transmis că mesajul președintelui pentru români este: „Nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”.

Președintele Nicușor Dan a intervenit, la rândul său, pentru a clarifica afirmațiile legate de absența sa de la Davos. El a declarat joi noaptea că termenul „teleleu” a fost redescoperit de opinia publică, însă mesajul său trebuie înțeles în contextul schimbării votate de români în mai 2025.

Președintele a explicat că această schimbare presupune renunțarea la deplasări de formă și pregătirea unor strategii clare înainte de participarea la astfel de evenimente internaționale.

El a precizat că, înainte de a merge la forumuri precum cel de la Davos, România trebuie să aibă pregătite strategii care să facă vizitele constructive, subliniind că nu este vorba „să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo”.

România a fost reprezentată la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de trei miniștri ai Guvernului condus de Ilie Bolojan și de consilierul prezidențial Radu Burnete.

Prezența delegației guvernamentale a avut loc într-un context intern marcat de dezbateri politice privind rolul României în marile forumuri internaționale și modul în care statul român își promovează interesele externe, atât prin președinte, cât și prin Guvern.