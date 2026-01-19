Turcescu, despre absența României de la Davos: Trăim vremuri fără precedent

Robert Turcescu și Adrian Severin, în cadrul emisiunii „Hai LIVE cu Turcescu”, au comentat marile transformări geopolitice ale lumii și reuniunea Forumului Economic de la Davos. Jurnalistul a explicat că întâlnirea internațională ar putea marca o schimbare semnificativă a ordinii globale.

„Zice, la Davos este ultima întâlnire de salon, ultima întâlnire de birou, de discuții, de nu știu ce, care ar putea fi ultima în actuala configurare a lumii. Deci lucrul ăsta ar putea schimba semnificativ în următoarea perioadă și asta ar putea să fie ultima întâlnire la care Donald Trump se duce cu vreo 60 de inși după el. Merg toți, din toate țările, de la polonezi, la nemți, la francezi, al nostru nu se duce.”

El a subliniat decizia președintelui României de a nu participa și a citat motivele oficiale. „Președintele României nu merge la Davos pentru că vrea să transmită mesajul țineți-vă bine de orice aveți la îndemână, agățați-vă de ceva. Vrea să transmită mesajul, nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri importante și consilierii nu îmi pot construi suficientă substanță pentru prezența mea la Davos.”

Turcescu a analizat și agenda oficială a președintelui, constatând lipsa activităților publice pe mai multe zile. „Deci Nicușor Dan n-are nimic în agenda președintelui, în afară de azi, luni, când are o întâlnire cu ăsta la 10.30. După aia n-are nimic.”

Invitatul emisiunii, fostul ministru de Externe Adrian Severin, a adus o perspectivă istorică asupra întâlnirii de la Davos, comparând-o cu perioada premergătoare Primului Război Mondial.

„Trăim niște vremuri aproape fără precedent sau cu precedente foarte îndepărtate și uitate”, a spus Severin, citând cartea Tunurile din August a jurnalistei Barbara Tuchman: „A fost ultima ocazie în care toți principii Europei, împărați, regi, șefi de state și șefi de guverne s-au reunit la Londra. A fost ultima întâlnire pentru că după aceea imediat la câteva săptămâni luni a urmat războiul.”

Severin a folosit termenul de „privechi” pentru a descrie atmosfera actuală a Davosului: „Pentru că întrunirea de la Davos îmi amintește de această reuniune. Va fi funebră. Și la Davos va fi o reuniune nefunebră, este un fel de privechi.”

Discuția s-a mutat către marile confruntări geopolitice, în special disputa legată de Groenlanda și influența Statelor Unite și a Europei. Severin și-a exprimat poziția clar: „Dacă mă întrebați de partea cui sunt, eu sunt de partea naționalismului românesc.”

El a explicat limitările României ca actor global: „România nu poate fi o superputere globală. Ea nu poate fi un jucător, dar este interesată în echilibrul puterilor.”

În analiza sa, Groenlanda a fost descrisă ca un punct strategic. „Bătălia în viitor va fi în Oceanul Arctic. Orice dezechilibru totdeauna conduce la confruntare.” Severin a adăugat că inițiativa lui Donald Trump privind un „comitet pentru pace” este vagă și neclară: „Ca multe dintre inițiativele domnului președinte Trump și aceasta este vagă, este neclară, este aproximativă.”