Adrian Severin, despre scandalul din justiție: Mereu apar monștri pe care îi credeam dispăruți

Robert Turcescu și invitatul său, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, au discutat în podcastul „Hai LIVE cu Turcescu” despre disputa reapărută în jurul Justiției. Dialogul a avut ca punct de plecare evenimentele recente din spațiul public și a urmărit legătura acestora cu decizii luate în urmă cu aproximativ două decenii privind organizarea sistemului judiciar.

Robert Turcescu și Adrian Severin au analizat modul în care tema justiției revine periodic în atenția publică, de regulă pe fondul unor presiuni pentru schimbări rapide și al identificării unor persoane prezentate drept responsabile pentru blocajele din sistem. Discuția a inclus atât situațiile actuale, cât și precedentele istorice, cu trimitere la începutul anilor 2000, perioadă în care reforma justiției a fost asociată cu obiective politice și condiționări externe.

În deschiderea dialogului, Robert Turcescu a plecat de la o știre care, deși putea fi considerată un fapt divers, a atras atenția prin caracterul neobișnuit și prin asocierea cu un nume important din istoria recentă a justiției.

Înainte de a trece la analiză, jurnalistul a prezentat contextul informației apărute în spațiul public, subliniind caracterul de „breaking news” și felul în care subiectul a fost reflectat în presă. El a explicat că, dincolo de dimensiunea macabră a cazului, discuția trimite la teme mai vechi și mai profunde legate de justiție și putere.

„Pentru ca nebunia să fie completă în țara în care trăim, în această dimineață știrea de Breaking News este că Rodica Stănoiu a fost deshumată pentru stabilirea cauzei decesului. Fostul ministru al justiției a murit săptămâna trecută la 86 de ani, sper să nu mă înșel. Trupul neînsuflețit a fost desumat astăzi, preluat de INML, pentru că au apărut la un moment dat în presă Cred că Liviu Alexa de la Cluj a scris destul de mult pe această temă”, a spus acesta.

El a continuat prin a detalia suspiciunile apărute și efectele acestora asupra percepției publice, legând cazul cu starea generală a societății și cu modul în care sunt primite astfel de informații. „Despre leziuni pe care le-ar fi avut pe trup Rodica Stănoiu înainte de înhumare au fost observate aceste leziuni. Acum există suspiciunea că ar fi fost lovită, bătută înainte de deces și procurorii încearcă să vada care este cauza decesului ăsta, ca știre a dimineții, dacă vreți, una macabră, dar nu ne mai sperie nimic în România în care trăim astăzi”, a mai spus jurnalistul.

Pornind de la această introducere, discuția a trecut rapid la o analiză mai amplă a evoluției justiției românești și a modului în care conflictele actuale seamănă cu cele de acum aproximativ două decenii. Robert Turcescu a vorbit despre percepția unei reveniri la confruntări vechi, în care actorii se schimbă, însă mecanismele rămân similare.

În intervenția sa, jurnalistul a făcut referire la experiențele personale din perioada în care Rodica Stănoiu ocupa funcția de ministru al Justiției, amintind tensiunile politice și mediatice de atunci, precum și conflictele interne din sistem. El a descris trecerea de la o etapă la alta, de la disputele legate de unii miniștri ai Justiției până la perioada marcată de accentul pus pe lupta anticorupție.

„Ceea ce ne sperie, sau pe mine aproape că mă năucește, nu știu dacă de sperietură este vorba, că nici eu nu mă mai sperie așa ușor, este însă acest, haide să spunem, film pe care îl revedem cel puțin unii dintre noi apropo de justiție și dacă tot am vorbit de Rodica Stănoi, am scris astăzi și am vorbit un comentariu, că așa se întâmplă mai nou cu comentariile vorbite, pe canalul de YouTube Robert Turcescu Oficial, unde spuneam că ne-am întors cu 20 de ani în urmă”, a mai spus jurnalistul.

El a prezentat succesiunea de episoade și personaje care au marcat reformele și conflictele din justiție, sugerând că disputa actuală este parte a aceluiași fir narativ, reluat sub alte forme și cu alte etichete.

„Mi-aduc aminte că luptam 20 și ceva de ani cu Rodica Stănoiu, care era ministru al justiției la vremea aceea, în cabinetul Năstase. Sigur, stenograme la PSD apăreau în presă, publicate de ziarul Ziua. În stenogramele respective, Rodica Stănoiu și Adrian Năstase puneau totul la cale. S-a vorbit la vremea respectivă despre arestarea lui Traian Băsescu pe motive politice. Băsescu era principalul contra-candidat sau candidat principalul lider al opoziției de la acea vreme. O nebunie întreagă”, a mai explicat Robert Turcescu.

Invitatul podcastului, Adrian Severin, a discutat despre propria experiență din viața politică și instituțională, oferind o perspectivă care completează analiza jurnalistică. În intervenția sa, Adrian Severin a folosit metafora unui film pentru a descrie continuitatea problemelor și reapariția constantă a acelorași teme, în ciuda schimbărilor de context.

„Deci suntem într-un thriller. Are coerență povestea, e același fir, un fir unitar, dar mereu apar monștri pe care îi credeam dispăruți. Pentru că ați făcut un apel la trecut, la istorie și pentru că, în fine, ați pornit cu această știre care pentru cei mai mulți este un fapt divers legat de moartea Rodica Stănoiu, dar pentru mine are o altă conotație, pentru că pe Rodica Stănoiu am cunoscut-o din vremea studenției mele, când ea era cercetător la Institutul de Cercetări Juridice și ne mai întâlneam la facultate și o rețin ca un om foarte inteligent. Ei bine, țin minte în participam la anumite ședințe din conducerea Partidului Social Democrat, care la vremea aceea era partid de guvernământ în tipul guvernului Năstase. Și am asistat acolo la destule dispute între domnul Năstase și doamna Stănoiu”, a relatat invitatul.

El a continuat prin a explica modul în care au fost puse bazele unor instituții-cheie și argumentele invocate la acel moment, subliniind presiunile externe și riscurile asumate.

„Nu e doar vorba de amintirile unei persoane cu părul alb, ci despre începutul unui proces nenorocit care ne-a dus în ziua de astăzi. Așa cum a spus domnul Năstase le-a dat în favoarea creării acestui parchet care, repet, aducea și probleme de constituționalitate și probleme de organizarea justiției potrivit unor precepte juridice care nu evită nici de departe probleme care țineau de din funcționarea democrației și de suveranitatea statului, foarte multe lucruri, nu intrăm în detalii. Și domnul Năstase spunea că trebuie să o facem că ne cere străinătatea. Trebuie să o facem pentru că trebuie să intrăm în Uniunea Europeană și nu putem intra în Uniunea Europeană”, a spus Adrian Severin.

Adrian Severin a amintit discuțiile privind înființarea Parchetului Național Anticorupție și avertismentele formulate la acel moment, inclusiv cele legate de constituționalitate și de impactul asupra suveranității statului. El a subliniat că argumentele invocate atunci sunt similare cu cele actuale și a arătat că miza nu ar fi fost, în opinia sa, exclusiv independența justiției.

„Motivele de atunci ca și cele de astăzi nu sunt independența justiției și lupta împotriva corupției. Și controlul justiției și prin controlul justiției controlul asupra statului român. Oricând cineva nelegitim fie, pentru că nu este produs prin alegeri. Fie pentru că este o putere străină, individuală sau colectivă. Controlează un stat, acel stat nu mai are independență, nu mai are suveranitate. Dacă e un control total, lipsa de independență și suveranitate este totală. Dacă este parțial, e o limitare a independenței și suveranității”, a explicat fostul ministru.