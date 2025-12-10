Jurnalistul Răzvan Savaliuc: Justiția este atacată mizerabil la vârf

Jurnalistul Răzvan Savaliuc consideră că sume importante de bani ar fi fost direcționate prin filiere „sorosiste” de la Bruxelles pentru denigrarea conducerii Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Consiliului Superior al Magistraturii și a marilor parchete. „Sunt prea mari zbaterile din ultimele luni ale mercenarilor din ONG-urile sorosiste și din unitățile lor de “presă”, care pe de o parte aruncă cu noroi în cei mai sus enumerați, iar pe de cealaltă parte scot în față niște elemente compromise din sistemul judiciar, care au comis abuzuri înfiorătoare începând din “Epoca Kovesi”, a mai spus acesta, potrivit luju.ro.

Jurnalistul afirmă că, de câteva luni, Justiția este atacată „mizerabil la vârf”, prin acuzații pe care le consideră false și manipulatorii, iar țintele principale sunt CSM, șefa ICCJ Lia Savonea, șeful DNA Marius Voineag și Procurorul General al României, Alex Florența.

Potrivit acestuia, Lia Savonea ar fi atacată pentru că „a pus capăt abuzurilor marilor parchete din “Epoca Kovesi”, pentru că a tăiat culoarele dosarelor fabricate care ajungeau mereu la aceiași judecători și pentru că a reinstaurat domnia legii la instanța supremă unde nu se mai permite să se judece diferit de la un complet la altul”.

„Marius Voineag este atacat pentru că nu i-a mai lăsat pe procurorii #rezist moșteniți în DNA de pe vremea lui Kovesi să mai fabrice dosare. E drept, DNA nu a mai făcut atât de multe dosare câte s-ar fi impus față de jaful din țară, dar nici abuzuri nu prea am mai văzut, semn că Marius Voineag este un șef echilibrat. Asta i-a deranjat la culme pe #rezisti, obișnuiți să aibă zilnic defilări de politicieni români în cătușe", a mai spus acesta.

El a mai adăugat: „Alex Florența nu a făcut jocurile #rezist. Adică ale celor care se învățaseră ca acuzații să afle de stenogramele și actele din dosar din unitățile lor de “presă”, după care omul era ridicat cu mascații, defilat cu cătușe în fața televiziunilor chemate dinadins, iar arestările se înfăptuiau pe culoare, de anumiți judecători cărora nu de puține ori ofițeri SRI le duceau soluțiile în plic”.

Jurnalistul consideră că „rezistenții”, sprijiniți inclusiv de lideri USR cu dosare penale, încearcă să instige sistemul să o revoce pe Lia Savonea și pe actuala șefă a CSM. El susține că, în ultimele luni, au fost organizate „mitinguri diversioniste” în fața sediului ICCJ, unde ar fi fost aduși agitatori, amendați de multe ori de jandarmerie și dispuși, pentru „un joint și niște bani, să înjure pe oricine”.

„Există un death line: în martie 2025, expiră mandatele șefilor DNA și PICCJ, iar #rezistenții vor să-și planteze oamenii de încredere acolo, să-și închidă în primul rând dosarele penale aflate în lucru, să aibă iar butoanele lor cu care să-și “rezolve” adversarii politici cu arma dosarelor penale. Asta este tot jocul!”, a mai scris acesta.

Potrivit jurnalistului, pentru a face atacul împotriva celor trei șefi de instanțe și parchete „să prindă”, ar fi fost publicate „materiale diversioniste”, inclusiv articole și filmări regizate, prin care anumiți judecători și procurori îndepărtați din funcții sau chiar din magistratură pentru abuzuri să fie prezentați drept „martori” și transformați, în „victime” ale unei pretinse lupte pentru Dreptate.

„Când, în realitate, respectivii au fost oi negre ale sistemului, au fabricat dosare, au paradit oameni și au distrus afaceri, iar dacă legea s-ar fi respectat în România, acești “martori” trebuiau să răspundă penal, să li se ia toate averile, la cât rău au făcut”, a mai scris acesta.

El afirmă că acele „personaje” nu realizează că sunt folosite „de rețeaua #rezist pentru atingerea unor agende străine”. În opinia sa, „personajele” au mai fost folosite și în trecut și au ajuns să își distrugă imaginea și carierele după ce „au intrat în această horă”. „Sunt folosite în continuare și riscă să ajungă acolo unde, conform legii, le este locul. Nu poți să ataci Justiția la vârf cu minciuni, când ești plin de scheleți în lada de sub scară”, a mai spus acesta.

El a mai adăugat: „Lumea nu-i mai suportă pe #rezisti în toată România. Se vede ce fac useriștii azi în politică și asta spune tot. Din fericire, cu unele excepții, sistemul judiciar a învățat să nu se mai lase folosit în jocul politico-judiciar dus în România de aceste elemente plantate în politică și justiție de statul subteran”.