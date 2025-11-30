„Pedeapsă” pentru procurori. Cum au scăpat de răspundere, după ce au ascuns timp de 12 ani un criminal

Republica Moldova. Deşi Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) a cerut să fie pedepsiţi procurorii care timp de 12 ani au făcut tot posibilul ca să-l scape de pedeapsă pe autorul omorului unui tânăr, aceştia au rămas nepedepsiţi şi continuă să activeze în Procuratură.

Deocamdată, a scăpat de pedeapsă şi autorul crimei care a fost condamnat irevocabil la 13 ani de închisoare.

Este vorba despre un antreprenor din Şoldăneşti, Octavian Bălănici, care, de-a lungul anilor, a fost absolvit de pedeapsă de instanţele moldoveneşti, cu ajutorul procurorilor care au ascuns probele.

Cazul a ajuns să fie unul de rezonanţă datorită sacrificiului mamei victimei, care a protestat pe scările Procuraturii Generale şi a deconspirat schemele de muşamalizare a dosarului crimei.

În septembrie 2025, Curtea Supremă de Justiţie a anulat toate sentinţele adoptate timp de 12 ani de instanţele inferioare şi a pronunţat o nouă sentinţă, prin care l-a condamnat pe antreprenorul din Şoldăneşti.

Octavian Bălănici a fost găsit vinovat de cauzarea leziunilor corporale grave, care au dus la decesul lui Vitalie Covali, un tânăr de 27 de ani din oraşul Şoldăneşti.

Curtea a dispus ca Balanici să-i achite jumătate de milion de lei (cca 25.000 euro), Eugeniei Ceban, mama victimei.

Curtea Supremă a anulat sentinţa Curţii de Apel Bălţi, prin care Ghenadie Gajiu, complicele lui Bălănici, a fost achitat şi a menţinut sentinţa instanţei de fond, prin care a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru omorul lui Vitalie.

Sesizarea CSJ privind încălcările comise de procurori în cazul omorului lui Vitalie Covali a fost examinată de Inspecţia Procurorilor. Procurorii Nicolae Dumbrăveanu, Lilia Prisăcari şi Octavian Bodareu au fost scăpaţi de pedeapsă pe motiv că faptele sunt prescrise.

Inspecţia Procurorilor i-a salvat şi pe procurorii Cătălin Scutelnic, şi Valentina Gavdiuc, care au renunţat la învinuire. Inspectorul Iurie Caraman a dispus încetarea procedurii disciplinare în privinţa lui Scutelnic şi Gavdiuc „din motivul lipsei temeiului tragerii la răspundere disciplinară”.

Sentinţa CSJ a fost făcută publică înainte ca să fie transmisă Poliţiei. Astfel, mandatul dee arestare a ajuns la Poliţia din Şoldăneşti aproximativ la o lună după pronunţarea sentinţei.

Astfel, Octavian Bălănici a avut timp suficient ca să părăsească Republica Moldova. Locuitorii din Şoldăneşti spun că autorul crimei ar fi plecat la o rudă din Federaţia Rusă. În urma deteriorării relaţiilor diplomatice cu Federaţia Rusă au devenit dificilă şi colaborarea dintre Chişinău şi Moscova privind urmărirea şi extrădarea criminalilor.

Sunt puţine şanse şi în privinţa executării sentinţei în partea ce ţine de achitarea prejudiciului moral. Deşi Bălănici deţine o afacere şi mai multe bunuri la Şoldăneşti, acestea sunt înregistrate pe alte persoane.

Vitalie Covali a fost ucis în bătaie în luna august, 2013, la un picnic pe malul râului Nistru. Cadavrul tânărului antreprenor a fost găsit în râul Nistru. Iar oamenii legii au înaintat versiunea că Vitalie Covali a fost victima unui accident banal. A murit înnecat după ce, fiind în stare de ebrietate, a mers să se scalde în râu.

O altă versiune a fost că Vitalie Covali şi-ar fi pus capăt zilelor.

Mama victimei, Eugenia Ceban, nu a crezut în versiunea înaintată de criminaliştii din oraşul Rezina. Femeia, stabilită de mai mulţi ani cu traiul în Italia, a protestat zile întregi pe scările de la sediul Procuraturii Generale, a solicitat o expertiză repetată la Bucureşti şi a obţinut exhumarea cadavrului. Ca în cele din urmă criminaliştii români să constate că tânărul antreprenor a fost ucis, apoi aruncat în apă.

Stabilită de mai mulţi cu traiul în Italia, Eugenia Ceban a venit de la mii de kilometri pentru a da curs la fiecare citaţie a procurorilor şi a fi prezentă la fiecare şedinţă de judecată.

Eugenia Ceban a comunicat pentru Evenimentul Zilei că a fiul ei a fost invitat la picnic de către un alt afacerist local, Octavian Bălănici. Cu care Vitale avea o relaţie nu chiar bună. „Fiul meu începuse o afacere în agricultură. Găsise nişte investitori italieni.

A primit mai multe ameninţări să renunţe la afacere. Iar în vara respectivă, într-un lan de porumb, a găsit cânepă. Vitalie a nimicit cânepa. Ştiu că avea probleme din cauza aceasta”, a dezvăluit doamna Ceban.

Femeia a spus că a văzut vânătăi şi sânge pe corpul fiului. Iar medicul-legist din Rezina i-a spus că erau din cauza presiunii apei.

Eugenia Ceban a depus mai multe plângeri la Procuratura Generală, a protestat şi a obţinut exhumarea şi efectuarea unei expertize la Chişinău: „Un expert de la Chişinău mi-a zis că este vorba de crimă. Că Vitalie a fost bătut, apoi aruncat mort în apă. În plămâni nu au găsit apă”.

Când a observat că se încearcă muşamalizarea expertizei la Chişinău, Eugenia Ceban a insistat asupra efectuării expertizei în România.

„Au fost trimise la Bucureşti rezultatele analizelor, fotografii şi documente medicale. Dar rezultatul întârzia să apară. Aşa îmi spuneau cei de la Chişinău. Aşa că am mers la Bucureşti ca să vorbesc cu expertul. Acesta mi-a spus că sunt minţită şi că rezultatele expertizei au fost trimise la Chişinău cu vre-o jumătate de an în urmă. Tot el mi-a confirmat că era vorba de o crimă. Copilul meu a fost ucis cu bestialitate”, ne-a spus Eugenia Ceban.