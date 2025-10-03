Decizie fără precedent a Curţii Supreme de Justiţie. Criminalul, găsit vinovat şi condamnat după 12 ani

Republica Moldova. La 12 ani de la asasinarea lui Vitalie Covali, un antreprenor în vârstă de 27 de ani din oraşul Şoldăneşti, principalul suspect a fost găsit vinovat şi condamnat la 13 ani de închisoare.

Este vorba despre un alt antreprenor din Şoldăneşti, Octavian Bălănici, care, de-a lungul anilor, a fost absolvit de pedeapsă de instanţele moldoveneşti. Acum acesta urmează să fie reţinut de poliţie şi dus la închisoare.

Cazul a ajuns să fie unul de rezonanţă datorită sacrificiului mamei victimei, care a protestat pe scările Procuraturii Generale şi a deconspirat schemele de muşamalizare a dosarului crimei.

Sentinţa este ievocabilă.

Curtea Supremă de Justiţie a anulat toate sentinţele adoptate până acum de instanţele inferioare şi a pronunţat o nouă sentinţă, prin care l-a condamnat pe antreprenorul din Şoldăneşti.

Octavian Bălănici a fost găsit vinovat de cauzarea leziunilor corporale grave, care au dus la decesul victimei. Curtea a dispus ca Balanici să-i achite jumătate de milion de lei (cca 25.000 euro), Eugeniei Ceban, mama victimei.

Curtea Supremă a anulat sentinţa Curţii de Apel Bălţi, prin care Ghenadie Gajiu a fost achitat şi a menţinut sentinţa instanţei de fond, prin care a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru omorul lui Vitalie.

Vitalie Covali a fost ucis în bătaie în luna august, 2013, la un picnic pe malul râului Nistru. Cadavrul tânărului antreprenor a fost găsit în râul Nistru. Iar oamenii legii au înaintat versiunea că Vitalie Covali a fost victima unui accident banal. A murit înnecat după ce, fiind în stare de ebrietate, a mers să se scalde în râu.

O altă versiune a fost că Vitalie Covali şi-ar fi pus capăt zilelor.

Mama victimei, Eugenia Ceban, nu a crezut în versiunea înaintată de criminaliştii din oraşul Rezina. Femeia, stabilită de mai mulţi ani cu traiul în Italia, a protestat zile întregi pe scările de la sediul Procuraturii Generale, a solicitat o expertiză repetată la Bucureşti şi a obţinut exhumarea cadavrului. Ca în cele din urmă criminaliştii români să constate că tânărul antreprenor a fost ucis, apoi aruncat în apă.

Stabilită de mai mulţi cu traiul în Italia, Eugenia Ceban a venit de la mii de kilometri pentru a da curs la fiecare citaţie a procurorilor şi a fi prezentă la fiecare şedinţă de judecată.

Eugenia Ceban a comunicat pentru Evenimentul Zilei că a fiul ei a fost invitat la picnic de către un alt afacerist local, Octavian Bălănici. Cu care Vitale avea o relaţie nu chiar bună. „Fiul meu începuse o afacere în agricultură. Găsise nişte investitori italieni.

A primit mai multe ameninţări să renunţe la afacere. Iar în vara respectivă, într-un lan de porumb, a găsit cânepă. Vitalie a nimicit cânepa. Ştiu că avea probleme din cauza aceasta”, a dezvăluit doamna Ceban.

Femeia a spus că a văzut vânătăi şi sânge pe corpul fiului. Iar medicul-legist din Rezina i-a spus că erau din cauza presiunii apei.

Eugenia Ceban a depus mai multe plângeri la Procuratura Generală, a protestat şi a obţinut exhumarea şi efectuarea unei expertize la Chişinău: „Un expert de la Chişinău mi-a zis că este vorba de crimă. Că Vitalie a fost bătut, apoi aruncat mort în apă. În plămâni nu au găsit apă”.

Când a observat că se încearcă muşamalizarea expertizei la Chişinău, Eugenia Ceban a insistat asupra efectuării expertizei în România.

„Au fost trimise la Bucureşti rezultatele analizelor, fotografii şi documente medicale. Dar rezultatul întârzia să apară. Aşa îmi spuneau cei de la Chişinău. Aşa că am mers la Bucureşti ca să vorbesc cu expertul. Acesta mi-a spus că sunt minţită şi că rezultatele expertizei au fost trimise la Chişinău cu vre-o jumătate de an în urmă. Tot el mi-a confirmat că era vorba de o crimă. Copilul meu a fost ucis cu bestialitate”, ne-a spus Eugenia Ceban.

În aprilie 2019, Judecătoria Soroca a pronunţat prima sentinţă în dosarul omorului lui Vitalie Covali. Ghenadie Gajiu a fost găsut vinovat de omor, fiind condamnat la 10 ani de închisoare. Iar Octavian Bălănici, care i-a aplicat mai multe lovituri victimei, a fost găsit vinovat de huliganism. Dar a scăpat de închisoare, fapta fiind prescrisă.

Peste câteva luni, Curtea de Apel Bălţi a mai adăugat şase ani la pedeapsa lui Gajiu. În privinţa lui Bălănici, decizia a rămas neschimbată.

Mama victimei a spus că nu este de acord cu sentinţa pronunţată de Curtea de Apel Bălţi prin care Ghenadie Gajiu a fost condamnat la 16 ani de închisoare, iar Octavian Bălănici a fost absolvit de pedeapsă.

„Lui Bălănici i-au incriminat infracţiunea de huliganism, dar a fost absolvit de pedeapsă de instanţa de fond. Pentru că expirase termenul de prescripţie. Gajiu a luat vina asupra sa. Dar eu vreau să se facă dreptate şi ca vinovatul să nu se plimbe în libertate”, a declarat Eugenia Ceban.

Octavian Bălănici a declarat în repetate rânduri că este nevinovat.

Astfel, decizia instanţei de Apel a fost contestată la Curtea Supremă de Justiţie.

Curtea Supremă de Justiţie a întors dosarul la rejudecare. Iar în iulie 2024, Curtea de Apel Bălţi a pronunţat o nouă sentinţă. Astfel, Ghenadie Gajiu, ca şi Octavian Bălănici, a fost găsit vinovat doar de huliganism. Iar pentru omor a fost achitat.

Gajiu a fost eliberat din sala de judecată, deoarece nu a putut fi pedepsit pentru huliganism pe motiv că a intervenit termenul de prescripţie.

Astfel, un omor comis cu cruzime, a fost calificat de justiţia moldovenească drept un caz banal de huliganism.

Eugenia Ceban s-a plâns din nou la Procuratura Generală. Din răspunsul oferit de procurori, rezultă că cel care l-a acoperit pe Octavian Bălănici este chiar procurorul pe caz, Nicolae Dumbrăveanu. Acuzatorul l-a scos pe Bălănici de sub învinuirea de cauzare a leziunilor corporale grave încă în decembrie 2018.

Dar nicio instanţă care a pronunţat sentinţe în cazul morţii lui Vitalie Covali nu s-a pronunţat asupra ordonanţei semnate de procurorul Dumbrăveanu. Din care motive, sentinţa pronunţată în iulie 2024 la Bălţi este „ilegală”.

Contactată de Evenimentul Zilei. Eugenia Ceban a declarat că consideră pedeapsa prea blândă pentru omorul fiului ei. Totuşi, se simte împlinită că criminalii au fost condamnaţi.

„Încă o dată s-a demonstrat că Dumnezeu există. Cred că acum Vitalie îşi va găsi liniştea pe cealaltă lume”, ne-a spus mama victimei.

Eugenia Ceban a vândut toate proprietăţile pe care le avea în Republica Moldova şi a cumpărat o locuinţă în Italia, ţara în care a venit cu 24 de ani în urmă. „Am fugit de bandiţi. Am fugit de justiţia din Moldova. Mi-a rămas acolo doar mormântul fiului”, a declarat mama victimei.