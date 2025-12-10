CCR analizează miercuri sesizarea ICCJ privind pensiile speciale ale magistraților

Curtea Constituțională analizează miercuri sesizarea formulată de Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la legea care stabilește condițiile de pensionare pentru magistrați și prevede noul mod de calcul al pensiei, potrivit ordinii de zi a ședinței CCR.

Potrivit ordinii de zi a şedinţei CCR de miercuri, unul dintre dosare vizează obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor speciale, obiecţie formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

ICCJ a anunţat că, în 5 decembrie 2025, în şedinţă în Secţii Unite, cu participarea a 102 judecători şi respectarea cvorumului legal, a decis în unanimitate sesizarea Curţii Constituţionale pentru controlul constituţionalităţii înainte de promulgare asupra Legii privind pensiile de serviciu (PL-x nr. 522/2025).

Potrivit documentului, magistraţii susţin că legea încalcă Constituţia prin discriminarea faţă de alte categorii de beneficiari, afectarea independenţei justiţiei, eliminarea de facto a pensiei de serviciu, încălcarea standardelor internaţionale şi a deciziilor CCR, precum şi prin utilizarea unor termeni ambigui care afectează claritatea şi previzibilitatea reglementării.

Magistraţii mai reclamă că legea creează discriminări între categoriile de pensii de serviciu, impune plafonări mai drastice doar pentru magistraţi şi poate reduce caracterul pensiei de serviciu până la anulare pentru cei care nu îndeplinesc condiţiile de pensionare la intrarea în vigoare a actului normativ.

Tot vineri, Opoziţia a depus o moţiune de cenzură, în contextul în care, pe 2 decembrie, a avut loc şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în care Guvernul şi-a angajat răspunderea asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea actelor normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Proiectul, avizat negativ de CSM, stabileşte condiţiile de pensionare ale magistraţilor, creşterea treptată a vârstei de pensionare şi introducerea etapizată a vechimii totale de 35 de ani. Actul normativ prevede un cuantum al pensiei de 55% din baza de calcul şi plafonarea la 70% din venitul net din ultima lună de activitate, precum şi modificarea regulilor privind bonificaţia de 1% şi actualizarea pensiei de serviciu.

Proiectul a mai fost contestat la CCR, instanţa stabilind în 20 octombrie că este neconstituţional din cauza nerespectării termenului pentru avizul CSM.