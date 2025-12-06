Nicușor Dan, presat de apropiații lui Kovesi. I se cere o nouă procedură pentru numirea procurorilor șefi

Presiuni tot mai vizibile sunt exercitate asupra președintelui Nicușor Dan pentru a interveni în legea care reglementează numirea procurorilor șefi ai Parchetului General și DNA, înaintea rotației cruciale din primăvara lui 2026. Potrivit Gândul, mai multe persoane din zona sistemului judiciar, inclusiv nume apropiate în trecut de Laura Codruța Kovesi, i-au prezentat recent la Palatul Cotroceni propuneri controversate privind Justiția, între care și ideea formării unei „comisii de vetting” care să filtreze candidații înainte ca aceștia să ajungă în procedura legală.

Divergențele apar însă chiar de la nivelul participanților: în funcție de cine este întrebat, lista celor prezenți și natura discuțiilor purtate în Biblioteca Palatului Cotroceni de Ziua Națională se schimbă semnificativ.

Mai multe surse confirmă că numirea viitorilor procurori șefi ai Parchetului General și DNA a fost abordată cu președintele Nicușor Dan, iar unele persoane i-au cerut chiar să susțină modificări legislative înainte de declanșarea procesului formal de selecție. În jurul șefului statului se regăsesc, potrivit interlocutorilor, oameni care folosesc influența numelui său și care, în trecut, s-au aflat și în apropierea Laurei Codruța Kovesi. Aceștia ar dori constituirea unei „comisii de vetting”, după modelul introdus în Republica Moldova, ce ar filtra propunerile Ministerului Justiției. Contactat de sursa citată, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a respins categoric o asemenea procedură.

Întâlnirea „separată”, apărută ca informație în doar câteva ore, ar fi avut loc în Biblioteca Palatului Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan se retrăsese pentru fotografii cu invitații. Grupul format din persoane active în zona judiciară ar fi profitat de moment pentru a discuta cu el, într-un cadru relativ discret, despre subiectele sensibile din Justiție.

Surse multiple susțin că la discuții ar fi participat persoane implicate de ani buni în analize privind funcționarea sistemului judiciar. Unele dintre acestea, foste sau actuale colaboratoare ale Laurei Codruța Kovesi, ar contribui chiar la elaborarea noului raport despre starea Justiției pe care președintele îl pregătește.

Din grupul care ar fi intrat în dialog cu Nicușor Dan ar face parte: Dragoș Călin – co-preşedinte al Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, Bogdan Pîrlog – președinte al Asociației „Inițiativa pentru Justiție”, Stelian Ion – fost ministru al Justiției (USR), Laura Ștefan – ExpertForum, dar și Alexandra Lăcrănjan – fost procuror DNA / Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor.

Participanții confirmă, la modul general, că s-a discutat „despre reformă, promovări și modificări legislative”. Când vine vorba însă despre detaliile propriu-zise, relatările diferă. Unul dintre interlocutori afirmă că i-a propus președintelui ca viitorul procuror general al României „să nu aibă legătură cu Bucureștiul”. Altul susține că s-a ridicat ideea unei „comisii consultative/de vetting”, creată în jurul președintelui, care să valideze propunerile de procurori șefi înainte ca acestea să ajungă la CSM.

La solicitarea Gândul, procurorul militar Bogdan Pîrlog confirmă pe scurt discuția:

„A fost o solicitare din partea asociației noastre de pornire a unui proces de reformă și de reparare a deficiențelor introduse prin noile legi ale Justiției. Discuția a avut loc în jurul a 1 minut, 1 minut și ceva, în incinta evenimentului”.

Într-un interviu acordat recent publicației Epoch Times, președintele Nicușor Dan a confirmat că lucrează la un document amplu privind problemele sistemului judiciar. „Pe multe din lucrurile pe care de-a lungul timpului le-am receptat din societate vom ieși cu un raport, un diagnostic al sistemului de justiție. 2-3 luni”, a declarat acesta.

Ideea creării unei comisii consultative nu este prevăzută în legislația actuală, mai exact în legea 303/2002, care stabilește procedura clară de selecție a procurorilor șefi. Surse juridice recunosc, totuși, că propunerea de modificare a legii „plutește” în sistem și că este împinsă înainte mai ales de persoane apropiate președintelui sau de zona considerată „progresistă”. Un alt participant la discuțiile de 1 decembrie spune însă că nu subiectul comisiei a fost analizat acolo.

În legislația actuală, nu există nicio prevedere referitoare la o „comisie consultativă” a președintelui. Procedura în vigoare prevede audierea candidaților la Ministerul Justiției; avizul CSM; propunerea finală către președinte; dreptul șefului statului de a accepta sau de a respinge motivat numirea și obligația președintelui de a emite decretul sau refuzul motivat în termen de 60 de zile.

Crearea unui „consiliu consultativ” prin modificarea legii i-ar pune pe cei care au lansat ideea în postura de a influența decisiv numirea procurorului general și a șefului DNA. Printr-o aparentă analiză obiectivă, aceștia ar putea recomanda doar anumite nume, legitimând decizia prezidențială ca fiind rezultatul unei expertize independente. Modelul reia, în esență, mecanisme folosite în Republica Moldova, unde procesul de vetting a fost introdus în contextul eșecului luptei anticorupție și al confruntărilor interne din sistem.

Laura Ștefan, director executiv ExpertForum, este deja membră a comisiei de vetting pentru procurorii din Republica Moldova, fapt care alimentează și mai mult speculațiile privind intențiile de replicare a modelului.

Mandatele procurorilor șefi ai Parchetului General și DNA expiră pe 30 martie 2026, ceea ce amplifică miza discuțiilor desfășurate în această perioadă.

Întrebat dacă ia în calcul modificarea legii 303/2002, ministrul Justiției, Radu Marinescu, exclude ferm această variantă, invocând obligațiile asumate prin PNRR: „Nu am cunoștință de asemenea discuții nu am participat și nu intenționez să propun modificări ale legii ci voi declanșa procedura de selecție strict în conformitate cu dispozițiile legii actuale”, a declarat pentru Gândul.