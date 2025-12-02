Legea magistraților ar putea fi contestată. Radu Marinescu: Ar putea exista un demers al Înaltei Curți de Casție și Justiție

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, anunță că proiectul reformei pensiilor magistraților, pentru care Guvernul își angajează răspunderea în fața parlamentarilor, ar putea fi din nou contestat la Curtea Constituțională de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Deși CSM a emis un aviz negativ, Executivul continuă procedura, considerând proiectul o măsură necesară pentru echitate în sistemul public.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, afirmă că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, prezentat înaintea angajării răspunderii Guvernului, răspunde unei așteptări sociale privind uniformizarea vârstei de pensionare în sectorul public.

„Este un proiect care se află la final de drum în ceea ce privește demersurile Executivului, astăzi și Legislativul își va spune punctul de vedere, va fi o procedură de angajare a răspunderii și după acest moment există posibilitatea de contestare la CCR și într-o astfel de ipoteză va exista și examenul pe care CCR îl va face asupra unei eventuale ori imposibile critici de constituționalitate”, a declarat Radu Marinescu la Digi24.

Ministrul precizează că a participat la ședința CSM, unde a fost emis un aviz negativ, și admite că judecătorii ÎCCJ pot decide să conteste proiectul.

„Se poate aprecia că ar putea exista un demers al Înaltei Curți de Casție și Justiție și cu privire la actualul proiect, asta însă este o decizie pe care o vor lua în exclusivitate reprezentanții ÎCCJ”, a adăugat el.

Senatorii și deputații se reunesc marți într-o ședință solemnă dedicată Zilei Naționale, după care Guvernul își va asuma răspunderea pe Proiectul de Lege privind pensiile de serviciu ale magistraților (PL-x 522/2025). Documentul stabilește regulile de pensionare și formula de calcul.

Deși CSM a respins proiectul, avizul rămâne consultativ, fiind solicitat în urma deciziei CCR care a declarat neconstituțional un proiect anterior depus fără acest aviz. Parlamentarii pot depune amendamente până marți, 2 decembrie, ora 08:00.

Proiectul aprobă creșterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an pe generație, și plafonarea pensiei nete la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Constituția României, la articolul 114, permite Executivului să își angajeze răspunderea asupra unui program, a unei declarații de politică generală sau a unui proiect legislativ. Dacă în trei zile este depusă și adoptată o moțiune de cenzură, Guvernul este demis. Dacă nu, proiectul de lege este considerat adoptat. În situația în care Președintele solicită reexaminarea, legea este din nou dezbătută în plenul reunit al Parlamentului.

Guvernul Bolojan a folosit deja această procedură pentru două pachete de măsuri destinate reducerii deficitului bugetar, iar moțiunile de cenzură au fost respinse. Executivul intenționează să utilizeze aceeași procedură și pentru reforma administrației, un proiect amânat timp de luni din cauza disputelor din coaliție.