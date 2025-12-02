Guvernul a respins amendamentele la proiectul privind pensiile speciale ale magistraților

Guvernul a respins toate cele 42 de amendamente depuse de parlamentari la proiectul privind reforma pensiilor magistraților. Executivul a adoptat documentul în forma sa inițială și își va angaja marți după-amiază răspunderea în Parlament, potrivit anunțului făcut de Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului.

Deputatul Dumitru Coarnă a depus 12 amendamente, iar deputata Raisa Enachi – 6. Grupul AUR a contribuit cu 5 amendamente. Toate au fost respinse, iar proiectul a fost adoptat în forma sa finală.

„Pe ordinea de zi a fost proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul pensiilor de serviciu. Au fost analizate, în cadrul procedurii de angajare a răspunderii guvernului, amendamentele depuse de senatori şi deputaţi. Mai precis, au fost analizate cele 42 de amendamente, cele mai multe, 19, au venit de la Partidul Oamenilor Tineri, 12 amendamente a depus deputatul Dumitru Coarnă, în continuare deputata Raisa Enachi, 6 amendamente, Grupul Partidului AUR, 5 amendamente. Toate amendamentele au fost respinse de guvern, astfel încât forma finală a proiectului de legi a fost adoptată”, a arătat Dogioiu.

Ea a menționat că, pe baza formei adoptate, premierul își va angaja răspunderea Guvernului marți după-amiază, în timpul unei ședințe speciale a Parlamentului, după evenimentul omagial de 1 Decembrie.

„Undeva în jur de ora 15.00 va avea loc angajarea”, a adăugat ea.

Potrivit acesteia, pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 202/2008, referitoare la aplicarea sancțiunilor internaționale.

„Aţi văzut deja proiectul în transparenţă decizională. Singura modificare de substanţă adusă este faptul că supraveghetorul special stabilit şi în general întreaga procedură, întreaga lui activitate va fi sub coordonarea şi supravegherea ministerului de resort”, a mai spus Dogioiu.

Guvernul Bolojan a aprobat vineri, 28 noiembrie, proiectul de reformă a pensiilor speciale ale magistraților, după ce versiunea precedentă fusese respinsă de Curtea Constituțională. Executivul urmează să își asume din nou răspunderea în Parlament.

Noua lege prevede mai multe modificări în domeniul pensiilor de serviciu pentru magistrați. Vârsta de pensionare va fi stabilită în raport cu vârsta standard din sistemul public de pensii, iar până la 31 decembrie 2026, vârsta minimă va fi de 49 de ani. Este introdusă condiția de vechime de cel puțin 35 de ani, iar vârsta de pensionare va crește treptat cu câte un an pentru fiecare generație. Eșalonarea etapizată va duce treptat la atingerea vârstei standard din sistemul public, până la 65 de ani, iar vechimea totală de 35 de ani, nu doar în magistratură, va fi introdusă progresiv.

De asemenea, perioada de 5 ani de vechime în funcții asimilate, care se lua în calcul pentru pensia de serviciu, va fi eliminată treptat, cu reducerea unui an la fiecare doi ani calendaristici, urmând să fie complet eliminată de la 1 ianuarie 2036. Această etapizare urmărește asigurarea predictibilității și securității juridice.

Pensia va fi calculată la 55% din media indemnizațiilor brute și sporurilor pentru care s-au reținut contribuții sociale în ultimele 60 de luni de activitate, cu plafonarea pensiei nete la 70% din venitul net al ultimei luni. Modificările restrâng și acordarea bonificației de 1% și actualizarea pensiei, acestea fiind aplicabile doar celor care se pensionează sau îndeplinesc condițiile de pensionare înainte de intrarea în vigoare a legii.