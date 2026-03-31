CSM reia votul pentru funcţiile de conducere de la DIICOT şi DNA. Alex Florenţa şi Marius Voineag, la a patra încercare

DIICOT. Sursa foto: Razvan Valcaneantu EEC
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va relua marţi votul în cazul lui Alex Florenţa, candidat pentru funcţia de şef adjunct al DIICOT, şi al lui Marius Voineag, candidat pentru funcţia de adjunct al procurorului general.

Cei doi nu au mai dorit să candideze pentru un al doilea mandat în funcţiile de conducere pe care le deţineau anterior, însă au fost nominalizaţi pentru poziţii de rangul doi de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

După susţinerea interviurilor, membrii Secţiei, împreună cu ministrul Justiţiei, nu au reuşit să formeze majoritatea necesară pentru a emite un aviz favorabil sau negativ. În trei runde de vot, ambii candidaţi au primit câte trei voturi „pentru” şi trei voturi „împotrivă”.

Secţia pentru procurori a CSM va relua marţi votul pentru a încerca să ajungă la un consens privind numirea lui Florenţa şi Voineag, care sunt la a patra încercare.

Visa Waiver. Ambasadorul SUA a confirmat că România poate să aplice din nou: Este binevenită
Circularitatea apei, noul obiectiv major al Philip Morris România: pași concreți și impactul local
Funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de procuror-şef al DNA au rămas vacante începând cu 31 martie, iar postul de procuror-şef al DIICOT va fi vacant de la 14 aprilie.

După încheierea mandatului la şefia DNA, Marius Voineag va activa la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, conform procedurilor administrative.

Până în prezent, Secţia pentru procurori a emis următoarele avize pentru propunerile ministrului Justiţiei privind marile parchete:

Avize pozitive: Codrin Horaţiu Miron (şef DIICOT), Viorel Cerbu (şef DNA), Marius-Ionel Ştefan (procuror-şef adjunct DNA) Avize negative: Cristina Chiriac (procuror general), Gill-Julien Grigore-Iacobici (procuror-şef adjunct DIICOT), Marinela Mincă (procuror-şef adjunct DNA) Balotaj: Alex Florenţa (DIICOT) şi Marius Voineag (adjunct procuror general), câte trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”.

Procedura legală

Conform legislaţiei, Secţia pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, iar propunerile ministrului Justiţiei sunt înaintate preşedintelui României, Nicuşor Dan, pentru emiterea decretului de numire sau a refuzului motivat.

În cazul unui aviz negativ, ministrul Justiţiei poate organiza un nou interviu cu candidatul vizat, după care decide dacă transmite propunerea către preşedinte sau o retrage, declanşând o nouă procedură de selecţie ce trebuie finalizată în maximum 60 de zile. Preşedintele are termen de 60 de zile pentru a emite decretul de numire sau refuzul motivat.

13:22 - ANRE ajustează tarifele la curent. Ieftinire simbolică pentru consumatori moldoveni
13:14 - Adicțiile la copii, în discuție la Cotroceni. Mirabela Grădinaru: Copiii noştri se confruntă cu provocări din ce în c...
13:03 - Visa Waiver. Ambasadorul SUA a confirmat că România poate să aplice din nou: Este binevenită
12:57 - Circularitatea apei, noul obiectiv major al Philip Morris România: pași concreți și impactul local
12:45 - Schema de sprijin pentru facturile la curent se menține și după 31 martie. Condiții de acordare și reguli pentru cei ...
12:37 - Economistul Radu Georgescu, despre riscurile de bulă în 2026: AI, imobiliare și împrumuturi

Apocalipsa după Cioran. Analiză dură, dar sinceră, a poporului român, varianta necenzurată
Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA. Sunt mari neînțelegeri
Resursele strategice ale României: Între privatizări păguboase și soluția naționalizării
