Oana Țoiu, vizită în SUA, la invitația lui Marco Rubio. Discuții-cheie legate de mineralele rare

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, va efectua în perioada 3-6 februarie o vizită de lucru la Washington, la invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio. În timpul deplasării, delegaţia României, condusă de ministrul afacerilor externe, va participa pe 4 februarie la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice. Alături de Oana Ţoiu, în delegaţie se află şeful cancelariei premierului, Mihai Jurca, şi consilierul prezidenţial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete, potrivit MAE.

Conform anunţului Ministerului Afacerilor Externe, summitul urmăreşte „întărirea cooperării internaţionale pentru a asigura lanţuri de aprovizionare sigure şi diversificate, la nivel bilateral, cât şi UE-SUA”.

Întâlnirea va permite abordarea strategică a domeniului mineralelor critice şi discutarea, pe parcursul anului, a propunerilor de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, care va facilita investiţiile strategice în acest sector.

„Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum şi dezvoltarea oportunităţilor pentru investiţii comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an şi din creşterea poziţionării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esenţial al mineralelor rare”, arată MAE.

Președintele american Donald Trump pregătește crearea unei rezerve strategice de minerale critice, cu o finanțare inițială de 12 miliarde de dolari asigurată de Banca de Export-Import a SUA (U.S. Export-Import Bank), potrivit unui oficial al administrației citat de Reuters.

Inițiativa vine ca răspuns la ceea ce autoritățile americane consideră a fi o manipulare a pieței de către China, în cazul mineralelor esențiale precum litiu, nichel sau pământuri rare. Aceste resurse sunt vitale pentru producția de vehicule electrice, echipamente de înaltă tehnologie și armament, iar controlul prețurilor de către China a afectat industria minieră americană în ultimii ani.

Proiectul, denumit „Project Vault”, va combina finanțarea privată cu un împrumut de 10 miliarde de dolari de la EXIM Bank. Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea și stocarea mineralelor critice, destinându-le producătorilor de automobile, companiilor din sectorul tehnologic și altor industrii strategice.