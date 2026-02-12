Întâlnirea cu Bolojan la București i-a lăsat pe primari doar cu nota de plată pentru cazare: Ne-am pus multe speranțe

Mai mulți primari de comune din România afirmă că întâlnirea organizată în această săptămână la București, în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (ACoR), nu a adus soluții concrete pentru problemele administrațiilor locale.

Edilii susțin că au ridicat dificultățile cu care se confruntă comunitățile lor, însă nu au convingerea că punctele lor de vedere vor influența deciziile Executivului.

Reuniunea a avut loc într-un context tensionat, marcat de discuții privind restructurarea administrației locale și creșterea impozitelor. Potrivit relatărilor din presa locală, printre participanți s-au aflat și patru primari din județul Bihor, zonă în care premierul Ilie Bolojan și-a construit cariera politică.

Unii dintre edili au vorbit deschis despre costurile deplasării la București, suportate din bugetele locale sau chiar din fonduri personale.

Primarul comunei Dobrești, Florin Copos (PNL), a explicat că a suportat personal o parte dintre cheltuielile deplasării.

„Mi-am cumpărat biletul de avion, 2.000 de lei, din banii mei. Restul se va calcula. M-am dus pentru oameni, să cer reducerea taxelor și impozitelor cu 50%”, a declarat edilul, precizând că a stat la București doar o zi.

Primarul orașului Vașcău, Sebastian Bursașiu (PSD), a spus că a plecat spre Capitală duminică seara și s-a întors miercuri, folosind mașina Primăriei. Cheltuielile de cazare, estimate între 1.800 și 2.000 de lei, urmează să fie decontate din bugetul local.

La rândul său, primarul comunei Lunca, Dorin Boca (PSD), a afirmat că a ales o variantă de cazare mai ieftină decât alți participanți.

„Dar eu nu am stat la Marriott, că nu are comuna mea bani să stau la Marriott. Când o să aibă bani suficienți, o să-mi permit la Hilton”, a mai spus Boca.

Edilul a precizat că cele două nopți de cazare au costat aproximativ 1.600 de lei, sumă ce va fi decontată de Primărie.

Dorin Boca a descris rezultatul participării sale la întâlnire într-o notă autoironică.

„M-am dus bou și m-am întors vacă”.

Primarul a explicat că a încercat să obțină clarificări privind un proiect de canalizare în valoare de 6,5 milioane de lei, finanțat prin programul „Anghel Saligny”, dar blocat din lipsă de fonduri.

„N-am rezolvat nimic. Dacă cei de sus vor, se rezolvă. Dacă nu, nu se rezolvă nimic”, a spus edilul.

Nemulțumiri similare au fost exprimate și de primarii din județul Vaslui, unde opt edili au participat la reuniune.

Neculai Moraru, primarul comunei Fălciu și președintele filialei județene ACoR, a declarat că nu se așteaptă la schimbări concrete în urma discuțiilor.

„Nu cred că se va schimba ceva”, a afirmat acesta.

El a criticat direcția reformelor administrative, considerând că presiunea este pusă mai ales asupra administrațiilor locale.

„Supărător este că doar aici se dorește să se umble și deloc în administrația centrală”, a adăugat Moraru.

Carmen Bâlbîe, primarul comunei Epureni, a declarat că participanții la întâlnire au plecat cu sentimentul că nu vor exista schimbări majore în privința finanțării administrațiilor locale.

„Ne-am dus cu multe speranțe și ne-am întors dezamăgiți”, a spus aceasta.

Edilul a precizat că, potrivit discuțiilor purtate, nu vor exista reduceri ale grilelor de taxe și nici finanțări pentru proiecte noi.

„Vom merge doar cu ceea ce avem început”, a mai declarat Carmen Bâlbîe.