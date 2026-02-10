Guvernul și primarii se contrazic pe impozitele locale. Ilie Bolojan spune cine a decis majorările

Creșterea taxelor locale continuă să provoace tensiuni între administrațiile locale și Guvern, iar premierul Ilie Bolojan a intervenit public pentru a clarifica cine poartă responsabilitatea pentru nivelul actual al impozitelor. Șeful Executivului a explicat că stabilirea pragului minim al taxelor locale a fost decisă de Guvern, însă majorările suplimentare au aparținut autorităților locale, care acum încearcă să revină asupra deciziilor luate.

Declarațiile au fost făcute marți, într-un dialog cu primarii de comune, în contextul disputelor apărute în mai multe localități după majorarea impozitelor pe proprietate.

Premierul a spus că își asumă decizia privind nivelul minim stabilit de Guvern, dar a subliniat că multe primării au ales să crească taxele peste acest prag, ceea ce a generat reacții negative din partea populației.

„În ceea ce priveşte taxele locale, am spus şi o repet. Stabilirea nivelului minim a fost decisă de guvern, eu nu fug de asta. Dar avem multe situaţii în care unele primării au majorat cu mult mai mult peste acest impozit. Acum, aceiaşi colegi primari vor să le reducă, pentru că au avut scandal. Dar nu mai pot să facă, în această situaţie şi ne-au solicitat să creăm această posibilitate. Şi eu am spus şi sunt de acord, dacă ai avut posibilitatea să le creşti peste nivelul de bază, mi se pare normal să-ţi dăm posibilitatea să le cobori până la acel nivel de bază. Pentru că e o problemă de strategie locală, de autonomie locală. Asta am spus”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a insistat că nu încearcă să transfere responsabilitatea asupra administrațiilor locale, dar a explicat că deciziile privind nivelul concret al impozitelor sunt luate la nivelul consiliilor locale, în limitele stabilite prin legislație.

„N-am încercat să arunc pisica în curtea dumneavoastră”, a afirmat el.

Ilie Bolojan a amintit că disputa privind nivelul impozitelor locale este una veche, apărută în relația dintre Guvern și autoritățile locale. De-a lungul anilor, primarii au cerut Executivului să majoreze nivelul minim al taxelor, în timp ce guvernele au susținut că administrațiile locale au deja instrumentele necesare pentru a decide singure majorările.

Premierul a explicat că această situație a fost complicată de conflictele politice din consiliile locale, unde deciziile privind taxele au fost adesea transformate în teme electorale.

„Faptul că în fiecare Consiliu local aproape ne-am comportat ca nişte populişti, în loc să le explicăm, cei care erau în opoziţie în fiecare Consiliu faţă de cei care erau la guvernare, că nu mai putem merge pe acest nivel de impozite, asta e situaţia, hai să vedem ce facem, cei care erau în opoziţie cu dumneavoastră v-au criticat şi aşa mai departe. Dar nu ne ajută. Pentru că ştiţi, problema rămâne pe fond. Chiar dacă fiecare încearcă să fructifice electoral ceva şi asta cred că a fost o eroare, că n-am ajuns la o înţelegere în aşa fel încât, măcar în fiecare Consiliu local, să nu zici nimic. Măcar atât să faci. Ştii în care-i problema. Şi că am stabilit-o de comun acolo”, a mai spus premierul.