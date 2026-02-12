Critici dure la adresa Guvernului în podcastul „HAI Live”. Premierul Ilie Bolojan, numit „asasin economic” de Bogdan Comaroni

Premierul Ilie Bolojan a fost criticat în termeni duri în cadrul podcastului „HAI Live”, publicat joi, 12 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”. În emisiune, Bogdan Comaroni, Robert Turcescu și Octavian Hoandră au discutat despre situația economică a României, despre nivelul datoriei publice și despre dobânzile la care se împrumută statul român.

Bogdan Comaroni a susținut că România se confruntă cu probleme grave legate de corupție și de îndatorarea statului, atribuind aceste evoluții politicilor economice ale actualului Executiv.

În intervenția sa, acesta a făcut referire la un presupus raport european privind corupția și a formulat acuzații directe la adresa premierului.

„Azi chiar a venit o știre absolut de senzație, chiar am și l-am și apelat, am dat cap de ziar pe ea și am zis chiar așa am zis: „Auzi, Bolojane, uită-te aici să vezi de unde vin toate nenorocirile pentru că într-un raport în care a fost dat pe Uniunea Europeană, România ocupă locul 1 la dare de mită, luare și dare de mită, locul 1 și locul 3 la corupția generală, generalizată, instituționalizată.”

Deci, noi avem performanța că avem locul 1 la dare, luare de mită și la corupție generalizată.

Da? Deci, este un mediu care a fost conceput și dus la desăvârșire de acest guvern condus de Bolojan. Bolojan pentru mine este un asasin economic.”

În continuarea intervenției, Bogdan Comaroni a explicat ce înțelege prin această caracterizare, făcând referire la cartea „Confesiunile unui asasin economic”, scrisă de John Perkins.

„Deci, el corespunde în tot dacă te duci să vezi ce înseamnă asasin economic.

Deci, a scris John Perkins o carte extraordinară „Confesiunile unui asasin economic” și după au scris și alții și au dat exemple din Argentina, din țările de Lumea a Treia.

Deci, un asasin economic vine și pătrunde și e pus acolo de alte guverne și interesele băncilor, marilor bancheri, marilor familii și anumitor grupuri de interese ca să ducă o țară în faliment, în dezastru, pe care apoi să vină ăștia chipurile „s-o salveze”, dar de fapt când „o salvează” împart totul.”

Acesta a continuat criticile la adresa premierului, susținând că politicile economice actuale ar conduce România către dificultăți financiare majore.

„Deci, acest Bolojan – și eu spun asta de când a venit – e pus să distrugă România. Se vorbește acum de recesiune și se vorbește de faliment.”

Bogdan Comaroni a afirmat că premierul nu ar fi susținut măsuri de impozitare a veniturilor mari și că reformele anunțate nu ar fi fost suficiente.

„Deci, domnul Bolojen, care… uită-te și tu, deci, niciodată n-a fost împotriva corporațiilor, transferurilor de bani, deci, totdeauna când a venit vorba de partea de impozitare, de taxare a marilor venituri s-a opus. Pensii speciale, magistrați: nimic. Reformă adevărată el n-a făcut pentru că a venit cu un sistem marxist, de fapt neomarxist, dar bazat pe acel marxism pe care l-am trăit și eu cu tine (Robert Turcescu), cu Tavi (Octavian Hoandră), în comunism.”

El a făcut și o comparație cu perioada comunistă, referindu-se la puterea de cumpărare a populației.

„Deci, lucrăm exact ca în comunism, adică (Nicolae) Ceaușescu cu datorii, cu „Tăiem tot.” În curând, n-o să mai aibă lumea bani, că-i scoate și pe aia de la saltea. Salariile scad. Dacă pe vremea lui Ceaușescu nu se găseau produse, dar aveți bani, acum aveți niște toate produsele, dar n-aveți bani să cumpărați.”

În cadrul podcastului, discuția s-a concentrat și pe nivelul dobânzilor la care se împrumută statul român. Robert Turcescu a făcut referire la o declarație recentă a fostului președinte Traian Băsescu.

„Robert Turcescu: – A ieșit (Traian) Băsescu să spună la un moment dat ieri: „Bă, marea problemă a României în momentul de față sunt dobânzile pe care le plătesc.””

Bogdan Comaroni a detaliat acest subiect, afirmând că nivelul dobânzilor ar fi foarte ridicat și că presiunea asupra bugetului ar crește.

„Bogdan Comaroni: – Păi, asta vreau să-ți explic. Nu știu ce a zis Băsescu, dar ideea era următoarea. Deci, noi am adunat niște dobânzi de 5,6%, 6,2%, ceea ce este imens.

Deci, suntem practic ca la cămătari, ca la Nuțu și Sile Cămătarul, dar problema știi care e? Că de la lună la lună noi avem dobândă la dobândă încât noi ne plătim aproape în momentul de față doar dobânzile, adică datoria rămâne. Problema în sine este că neavând producție, taxare și neavând absorbție la buget, problema este că, din martie încolo, noi nici măcar dobânda, rata dobânzii, n-o mai plătim, ci intrăm pe datorie pe o datorie galopantă care te duce în faliment.”

În finalul intervenției sale, Bogdan Comaroni a susținut că o eventuală criză financiară ar putea duce la pierderea controlului asupra unor resurse strategice.

„În momentul în care te duce la faliment, dacă vrei așa la nivel, deci asasinul economic te duce în faliment, după care vin băieții ăștia, „salvatorii”, care vin exact ca la o firmă… și o să vină în proiectul de țară: „Bă, România ce mai are de luat? Uite: gaze, conducte, alea, aurul, toate metalele rare.” Deci, noi suntem acuma pe o traiectorie foarte bine gândită de afară.”

Podcastul „HAI Live” face parte dintr-o serie de discuții online dedicate temelor politice și economice de actualitate, în care invitații își exprimă opiniile despre evoluțiile din România și din spațiul internațional.