Ludovic Orban, despre ratingul Fitch oferit României: Unul dintre motive este neîncrederea în PSD

Ludovic Orban, a reacționat duminică seară după ce agenția Fitch a decis să mențină ratingul de țară al României. Liderul Forța Dreptei susține că verdictul nu aduce beneficii reale economiei și că menținerea perspectivei negative arată probleme serioase legate de încrederea în viitoarea guvernare.

Orban a explicat că păstrarea calificativului actual nu reprezintă un dezastru, dar nici nu poate fi considerată o veste bună pentru România, în special din perspectiva costurilor de finanțare.

„Agenţia de rating Fitch a menţinut ratingul suveran al României. Nu e rău. Dar nu e bine. Bine ar fi fost să îl îmbunătăţească. Adică să fie BBB, dar fără perspectiva negativă. Ne-am fi putut împrumuta cu dobânzi mai mici”, a scris Ludovic Orban, pe Facebook.

În opinia sa, o revizuire pozitivă ar fi permis statului român să acceseze împrumuturi în condiții mai avantajoase, însă menținerea perspectivei negative transmite un semnal de prudență din partea piețelor financiare.

Liderul Forța Dreptei a arătat că analiza publicată de Fitch Ratings pune accent pe riscurile politice din anii următori, în special în ceea ce privește menținerea disciplinei bugetare.

„Fitch menţionează negru pe alb neîncrederea în faptul că se va menţine procesul de consolidare fiscală în 2027 şi 2028, având în vedere schimbarea preconizată a premierului prevăzută în protocolul coaliţiei şi faptul că 2028 este an electoral”.

Potrivit lui Orban, tocmai aceste incertitudini legate de stabilitatea executivului și de presiunile electorale viitoare au cântărit în evaluarea agenției.

Fostul șef al Guvernului a mers mai departe și a afirmat că lipsa unei îmbunătățiri a ratingului este legată direct de percepția asupra Partidului Social Democrat și a revenirii acestuia la conducerea executivului.

„Adică, unul dintre motivele pentru care nu se îmbunătăţeşte ratingul României este neîncrederea în PSD, care urmează să ocupe poziţia de premier din iunie 2027. Şi îmi este imposibil să contrazic această evaluare”, consideră acesta.

Declarația sa face trimitere la prevederile protocolului coaliției, care stabilesc rotația la conducerea Guvernului în 2027.

Vineri, Fitch Ratings a reconfirmat ratingul de emitent pe termen lung în valută străină al României la nivelul „BBB-”, menținând perspectiva negativă.

În analiza sa, agenția a remarcat o reducere a tensiunilor politice după alegerea președintelui Nicușor Dan și formarea unei majorități pro-occidentale, dar a subliniat că persistă riscuri importante.

„Incertitudinea politică s-a atenuat considerabil de la alegerea preşedintelui Nicuşor Dan în mai şi formarea unui guvern pro-occidental format din patru partide, cu o majoritate confortabilă în iulie 2025, ceea ce a facilitat adoptarea pachetelor de consolidare fiscală. Cu toate acestea, tensiunile vizibile din cadrul coaliţiei, inclusiv în ceea ce priveşte negocierile privind bugetul pentru 2026, costul politic al consolidării fiscale şi polarizarea internă ridicată ar putea pune în dificultate adoptarea de măsuri suplimentare pentru reducerea deficitului fiscal mare”.