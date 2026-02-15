Trei miniștri PSD critică reforma administrativă. Bolojan, luat în vizor

Trei miniștri din guvernul PSD și-au exprimat opoziția față de reforma administrației propusă de premierul Ilie Bolojan, care prevede reducerea cu 10% a personalului și a cheltuielilor în instituțiile publice.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, consideră că aceste măsuri sunt inoportune și riscă să afecteze sectoare esențiale pentru economie. Informațiile au fost confirmate de reprezentanții cabinetului și prin declarațiile publice ale miniștrilor.

Florin Barbu a criticat modul în care propunerile PSD privind redresarea sectorului agricol au fost tratate de Ministerul Finanțelor.

El a adăugat că nu va susține bugetul în Parlament până când alocările pentru acest domeniu nu vor fi menținute la nivelul precedent.

Pe fondul acestei dispute, datele Institutului Național de Statistică arată că economia României a intrat deja în recesiune tehnică la finalul anului 2025. Conform INS, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,9% în trimestrul patru față de trimestrul trei, în termeni reali și ajustați sezonier, marcând a doua scădere consecutivă după reculul de 0,1% în trimestrul trei comparativ cu trimestrul doi.

Totuși, pe seria anuală, PIB-ul în trimestrul patru 2025 a crescut cu 0,1% față de aceeași perioadă din 2024, iar pentru întregul an 2025, Produsul Intern Brut a înregistrat un avans modest de 0,6% comparativ cu 2024. INS a explicat că aceste date includ revizuiri ale estimărilor anterioare pentru primele trei trimestre ale anului trecut, ajustate pentru a reflecta evoluția reală a economiei.

Recalculările au modificat ușor cifrele seriei brute: de exemplu, trimestrul I 2025 comparativ cu IV 2024 a fost revizuit de la 100,1% la 99,4%, iar trimestrul III 2025 față de II 2025 de la 99,8% la 99,9%. Această ajustare oferă o imagine mai precisă a tendințelor economice din România, relevând dificultățile cu care se confruntă guvernul în menținerea creșterii și a stabilității bugetare.