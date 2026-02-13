Fost ministru de Finanțe: PSD și-ar putea retrage sprijinul politic pentru Bolojan, în contextul recesiunii

Deputatul PSD Adrian Câciu avertizează că partidul ar putea retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan, după intrarea României în recesiune tehnică, criticând politicile economice și lipsa bugetului.

Tensiunile politice din coaliția de guvernare se amplifică după publicarea datelor privind intrarea României în recesiune tehnică. Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, a criticat modul în care situația economică este prezentată de actualul Executiv și a avertizat că sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan ar putea fi retras.

Într-o intervenție la Digi24, social-democratul a declarat că este deranjat de modul în care este tratată public scăderea economică.

„Din punctul meu de vedere, fostul prim-ministru a lăsat România pe creșterea economică, a 2-a, dacă nu mă înșel, cea mai mare din Uniune. Acuma, ce-a făcut astăzi INS și a încercat să reprofileze niște date din 2024, să-i judece Eurostatul. O să vedem asta puțin mai încolo, când Eurostatul va da cifrele reale. Din punctul meu de vedere, creșterea TVA, adică inflația prin costuri generate de creșterea TVA, pe de o parte, și lăsarea la liber a prețurilor la energie, era evident că ne va duce într-o zonă de contracție economică pe ceea ce înseamnă fondul consumului care scade și vedem că de cinci luni scade. Ceea ce mă deranja și mă deranjează în continuare este încercarea de bagatelizare a acestei situații.”

Adrian Câciu a comparat discursul oficial privind economia cu situații din trecut, criticând interpretarea datelor economice.

„Trăim în epoca Boc reîncărcat, ca să zic așa, când ne spunea că noi avem o creștere economică negativă, cumva să estompeze faptul că suntem în contracție economică. Din partea și a celor din PNL, nu zic nu, dar și din partea unor așa-ziși analiști care încearcă să ne explice că de fapt era normal să se întâmple o contracție. Nu, nu era normal să se întâmple o contracție, pentru că o contracție când se întâmplă înseamnă că oamenii suferă, înseamnă companiile nu mai au capital, înseamnă că se produce o inhibare evidentă, o prudență excesivă în ceea ce privește investițiile, deci nu pot să bagaterizeze acest lucru.”

Fostul ministru al Finanțelor a afirmat că indicatorii economici actuali arată o situație mai complicată decât pare la prima vedere.

„Ori, din punctul meu de vedere, situația este mai complicată decât pare, pentru că avem un șomaj de 6%, avem o inflație de 10%, avem un deficit de concurent imens de 8,7%, avem aceste prețuri la energie, inflație pe costuri foarte, foarte ridicate, iar orice măsură restrictivă în acest moment nu ne va duce decât într-o într-o criză economică.”

Deputatul PSD a spus că evoluțiile economice recente arată o contracție serioasă a economiei.

„Eu merg pe trezire. Dacă această coaliție nu se trezește și nu înțelege că dacă mai restricționează mult accesul la capital și lasă în continuare consumul să scadă, intrăm, suntem deja în gard, trecem de gard, intrăm în prăpastie. Deci ce vreau să zic este să nu se mai bagatelizeze această recesiune, pentru că e profundă. O scădere de 1,9%, încă o dată, așa ajustată, că e peste 2% într-un singur trimestru, este imensă pentru o țară. E singura țară din Uniunea Europeană cu astfel de scădere, toate țările au crescut pe trimestrul patru. Noi scădem.”

În contextul discuțiilor privind o posibilă moțiune de cenzură, Adrian Câciu a transmis un avertisment direct la adresa premierului.

„Noi nu avem nevoie de chestiunea asta. O să avem o coaliție luni, cred că destul de încinsă, iar dacă domnul Bolojan nu-și revine și nu se schimbă ca abordare, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR”.

Deputatul PSD a precizat că decizia privind susținerea premierului va depinde de discuțiile din coaliție.

„O să vedem în funcție de discuții. Avem niște discuții destul de importante.”

Fostul ministru al Finanțelor a criticat și întârzierea adoptării bugetului, susținând că aceasta are consecințe economice directe.

„Dumneavoastră trebuie să știți un lucru. 3 miliarde de euro a pierdut România în primele două luni pentru că nu avem buget. A pierdut economia României, nu a pierdut statul român, că nu vin taxe și impozite. Și au pierdut antreprenorii români prin faptul că nu există predictibilitate, un cadru fiscal bugetar.”

El a adăugat că unele decizii fiscale ar fi afectat bugetul și anumite categorii sociale.

„3 miliarde de lei pierde bugetul României prin faptul că Bolojan a abrogat acea prevedere privind nedeductibilitatea cheltuielilor de consultanță și management de la multinaționale, în timp ce a pus CASS pe veteranii de război, în timp ce a înghețat pensii, alocații și tot ce înseamnă persoane care au probleme. S-au au pus taxe pe persoane cu dizabilități, i-a scutit pe cei de la multinaționale de taxe. Aceste lucruri trebuie să le tranșăm și nu este închisă nici reforma administrației, haideți să avem, nu avem pachetul,” a adăugat Adrian Câciu.