Bolojan admite scenariul plecării de la Palatul Victoria: Va veni un alt guvern

Premierul Ilie Bolojan afirmă că stabilitatea actualei guvernări depinde de asumarea responsabilității de către liderii politici și de menținerea unei majorități funcționale în Parlament. Șeful Executivului a avertizat că, în lipsa susținerii necesare pentru măsurile considerate esențiale, actualul Guvern ar putea fi înlocuit.

Potrivit premierului, formarea și menținerea unei coaliții eficiente presupune un acord politic clar pentru implementarea reformelor și deciziilor importante, nu doar păstrarea unor echilibre fragile între partidele aflate la putere.

Ilie Bolojan a subliniat că unitatea în interiorul coaliției este esențială pentru gestionarea problemelor majore ale țării, într-un context politic și economic complicat.

Premierul a transmis un apel direct către liderii politici din majoritatea parlamentară, subliniind importanța colaborării pentru continuarea guvernării.

„Sper și de la toți ceilalți lideri politici responsabilitate față de poziția pe care o dețin”.

Ilie Bolojan a arătat că opoziția poate reprezenta o opțiune politică mai ușoară, însă nu este o soluție constructivă pentru rezolvarea problemelor structurale ale țării.

În opinia sa, stabilitatea guvernării este legată de capacitatea partidelor din coaliție de a susține măsurile adoptate de Executiv și de a menține o majoritate parlamentară coerentă.

Ilie Bolojan a precizat că o eventuală schimbare a Executivului nu ar reprezenta o surpriză în cazul în care actualul Guvern nu va beneficia de sprijin parlamentar.

„În momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va avea susținere, va fi o altă formulă”.

Premierul a adăugat că existența unei majorități stabile este o condiție esențială pentru continuarea actualei formule de guvernare.

„Cu siguranță va fi un alt guvern”.

Declarațiile premierului vin într-un moment în care coaliția de guvernare se confruntă cu tensiuni interne și critici legate de măsurile economice și administrative pregătite de Executiv.

În acest context, mesajul lui Ilie Bolojan indică faptul că viitorul Guvernului depinde de capacitatea partidelor din majoritate de a susține reformele asumate și de a menține stabilitatea politică necesară adoptării acestora.