Politica

Bolojan admite scenariul plecării de la Palatul Victoria: Va veni un alt guvern

Comentează știrea
Bolojan admite scenariul plecării de la Palatul Victoria: Va veni un alt guvernIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan afirmă că stabilitatea actualei guvernări depinde de asumarea responsabilității de către liderii politici și de menținerea unei majorități funcționale în Parlament. Șeful Executivului a avertizat că, în lipsa susținerii necesare pentru măsurile considerate esențiale, actualul Guvern ar putea fi înlocuit.

Potrivit premierului, formarea și menținerea unei coaliții eficiente presupune un acord politic clar pentru implementarea reformelor și deciziilor importante, nu doar păstrarea unor echilibre fragile între partidele aflate la putere.

Ilie Bolojan a subliniat că unitatea în interiorul coaliției este esențială pentru gestionarea problemelor majore ale țării, într-un context politic și economic complicat.

Ilie Bolojan a făcut un apel la unitate în interiorul coaliției

Premierul a transmis un apel direct către liderii politici din majoritatea parlamentară, subliniind importanța colaborării pentru continuarea guvernării.

Modificări esențiale în contractele românilor după digitalizarea ANAF. Cum vor fi taxate colaborările part-time
Modificări esențiale în contractele românilor după digitalizarea ANAF. Cum vor fi taxate colaborările part-time
Suma alocată de România pentru sprijinul Ucrainei: Sprijinul nu a fost acordat direct autorităților de la Kiev
Suma alocată de România pentru sprijinul Ucrainei: Sprijinul nu a fost acordat direct autorităților de la Kiev

„Sper și de la toți ceilalți lideri politici responsabilitate față de poziția pe care o dețin”.

Ilie Bolojan a arătat că opoziția poate reprezenta o opțiune politică mai ușoară, însă nu este o soluție constructivă pentru rezolvarea problemelor structurale ale țării.

În opinia sa, stabilitatea guvernării este legată de capacitatea partidelor din coaliție de a susține măsurile adoptate de Executiv și de a menține o majoritate parlamentară coerentă.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul avertizează asupra unei posibile schimbări de guvern

Ilie Bolojan a precizat că o eventuală schimbare a Executivului nu ar reprezenta o surpriză în cazul în care actualul Guvern nu va beneficia de sprijin parlamentar.

„În momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va avea susținere, va fi o altă formulă”.

Premierul a adăugat că existența unei majorități stabile este o condiție esențială pentru continuarea actualei formule de guvernare.

„Cu siguranță va fi un alt guvern”.

Declarațiile premierului vin într-un moment în care coaliția de guvernare se confruntă cu tensiuni interne și critici legate de măsurile economice și administrative pregătite de Executiv.

În acest context, mesajul lui Ilie Bolojan indică faptul că viitorul Guvernului depinde de capacitatea partidelor din majoritate de a susține reformele asumate și de a menține stabilitatea politică necesară adoptării acestora.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:40 - Modificări esențiale în contractele românilor după digitalizarea ANAF. Cum vor fi taxate colaborările part-time
17:33 - Județele cu cele mai ridicate tarife la apă și canalizare. De ce există diferențe semnificative între regiuni
17:29 - Descoperă Grecia în numărul 11 al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, monede autentice...
17:25 - Desecretizarea documentelor legate de alegeri. Raportul pe care îl poate prezenta doar Nicușor Dan
17:18 - Suma alocată de România pentru sprijinul Ucrainei: Sprijinul nu a fost acordat direct autorităților de la Kiev
17:12 - Ce impact a avut asupra prețurilor din Bulgaria trecerea la moneda euro

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale