Băluță îl compară pe Bolojan cu Jupuitu din Moromeții: Când aud de el, românii fug

Daniel Băluță, liderul PSD Bucureşti şi primarul Sectorului 4 a afirmat că politicile economice ale Guvernului Bolojan ar determina românii să se îndepărteze de conducerea executivă, într-o paralelă cu personajele din romanul „Moromeții”, în emisiunea Insider Politic.

Declarațiile lui Băluță vin într-un context de tensiuni în coaliția de guvernare, în care liderii PSD solicită schimbarea abordării în materie de tăieri bugetare și promovarea unor măsuri de stimulare economică.

Cuvântul cheie „Ilie Bolojan” a fost folosit în prima declarație din interviu de Daniel Băluță, care l-a criticat pe premier pentru concentrarea exclusivă asupra tăierilor de cheltuieli și a măsurilor de austeritate.

El a afirmat că acest mod de guvernare ar provoca nemulțumiri în rândul populației și i-ar face pe români să „se ascundă” de politicile fiscale, într-o comparaţie cu modul în care „oamenii se ascundeau de Jupuitu’, care venea să încaseze fonciirea” în romanul Moromeții.

Băluță a subliniat că direcția actuală se concentrează pe reduceri, fără a include măsuri de reconstrucție sau protecție socială.

„Dacă ne uităm la măsurile propuse, nu putem aplauda un om care pare să știe un singur lucru: să taie”, a declarat liderul PSD București.

În declarațiile sale, Daniel Băluță i-a transmis premierului Ilie Bolojan că PSD propune alternative la tăieri, inclusiv „măsuri de relansare economică”.

În continuare, el a detaliat că partidul său susține politici care stimulează investițiile și mediul privat fără cheltuieli bugetare majore, menționând inclusiv conceptul de „credit fiscal” pentru investiţii mari în zone defavorizate.

Băluță a afirmat că PSD nu poate susține în continuare tăierile bugetare și a avertizat că „nu putem să continuăm cu astfel de măsuri pentru că distrugem România”.

El a cerut trecerea către un model de creștere economică care să includă stimulente pentru investiții și să protejeze nivelul de trai al cetățenilor.

În ceea ce privește viitorul premierului Ilie Bolojan, Daniel Băluță a recunoscut că există opțiuni politice în cadrul coaliției privind continuarea guvernării, însă cu un alt lider al Executivului, dacă tensiunile persistă.

El a afirmat că una dintre opțiuni este ca Guvernul să continue sub conducerea unui alt prim-ministru din rândul Partidului Național Liberal, menținând cooperarea cu PNL, dar evitând „obstacolul” generat de divergențele actuale.

Băluță a mai subliniat că PSD rămâne angajat în găsirea de soluții pentru relansarea economică, fără a merge spre alianțe politice care, în opinia sa, nu ar fi potrivite.

Materialul de bază arată clar că discuțiile interne din coaliție includ această opțiune, însă nu există o decizie finală.

Conflictul de opinie dintre Daniel Băluță și Ilie Bolojan privind direcția politicilor economice și sociale continuă să fie un subiect principal în dezbaterea politică din România în această perioadă.