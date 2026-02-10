Politica

Bolojan anunță schimbări majore la taxele locale din 2027

Bolojan anunță schimbări majore la taxele locale din 2027
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că sistemul de stabilire a taxelor locale va suferi modificări semnificative începând cu anul 2027. Oficialul a precizat că impozitele și taxele aplicate în acest an reprezintă „taxe de tranziție” și că autoritățile locale vor avea în continuare posibilitatea de a regla procentele pentru a evita creșteri semnificative.

„Conform angajamentelor luate de guvernele României anterioare, începând de anul viitor, mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat. Taxele vor fi aplicate la valorile de piață care ar trebui stabilite de către Ministerul de Finanțe pe baza tranzacțiilor care se fac în fiecare localitate.

Sursa: Inquam Photos/ Octav Ganea

Dar e adevărat că procentele vor rămâne la dispoziția dumneavoastră, în așa fel încât să vă reglați nivelul de procente, pentru ca taxele de anul viitor să fie la un nivel apropiat de cel de anul acesta, deci să nu crească”, a explicat Bolojan.

Premierul a subliniat că România nu mai putea menține nivelul actual al impozitelor locale, care este mult sub media europeană. „Componenta de venituri din taxele locale, din impozitele pe proprietate, este în România cam de 0,55% din PIB, în timp ce în țările Uniunii Europene media este de 1,85%. Deci este cel puțin de trei ori mai mare. Nu mai puteam să mergem cu aceste impozite”, a spus șeful Guvernului.

Impozite în plus

În cadrul discursului său, Bolojan a avertizat că administrația locală va trebui să devină mai eficientă și să gestioneze resursele cu responsabilitate. „Nu va mai putea fi așa cum eram obișnuiți”, a spus premierul, evidențiind necesitatea unui control mai strict al cheltuielilor și a unor transferuri mai limitate de la bugetul central.

Oficialul a recunoscut că majorarea taxelor poate fi nepopulară și că cetățenii vor resimți aceste schimbări.

„În mod evident însă, nici un cetățean, nici eu, nici dumneavoastră, nu suntem încântați că trebuie să plătim impozite în plus… Dar trebuie să le explicăm cetățenilor noștri că nu mai puteam merge în această formulă”, a adăugat Bolojan, precizând că eliminarea anumitor excepții a amplificat creșterile pentru anumite categorii.

Premierul a anunțat că în perioada următoare va fi pus în aplicare și pachetul pentru administrație publică, menit să sprijine primarii în gestionarea eficientă a comunităților. „Acest pachet întărește capacitatea primarilor de a-și exercita mandatul și de a planifica politici publice locale. Schimbarea României se face prin fiecare dintre dumneavoastră, nu doar din București”, a concluzionat Ilie Bolojan.

1
1 comentarii

  1. Theo spune:
    10 februarie 2026 la 16:44

    Despre taxele pe proprietate : Austria - 0,5% din PIB, Lituania - 0,3% din PIB, Cehia si Estonia - 0,2% din PIB. Toate sunt tari mai bogate decat noi.
    In loc sa creasca taxele pe proprietate, Bolojan ar trebui sa se preocupe de colectarea corecta a TVA-ului. Pe TVA avem un gap (diferența dintre ce se colectează si ce ar trebui să fie colectat) de 37% . Media UE este de 5,4%.

