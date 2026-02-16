Marcel Ciolacu, mesaj către PSD și partenerii de coaliție: Nu îndemn pe nimeni să iasă de la guvernare

Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj ferm privind viitorul coaliției de guvernare, avertizând că lipsa dialogului real între parteneri ar putea conduce inclusiv la retragerea PSD din Executiv. Acesta a subliniat însă că nu susține o astfel de decizie decât dacă toate căile de comunicare vor fi epuizate.

Marcel Ciolacu a declarat că nu încurajează ieșirea de la guvernare, dar a admis că o asemenea opțiune ar putea deveni inevitabilă dacă dialogul politic se blochează complet.

„Eu nu îndemn pe nimeni să iasă de la guvernare - nici PSD, nici nimeni. Nu știu dacă aș chemat să votez la partid nu știu cum aș vota. Vom vedea în momentul respectiv. Dacă orice cale de dialog se închide aș vota pentru ieșirea de la guvernare. Categoric. Părerea mea e că săptămâna viitoare liderii coaliției trebuie să se întâlnească și să stea de vorbă foarte serios în ce direcție dorim să mergem mai departe. Cel puțin o discuție mai trebuie avută la nivelul liderilor coaliției.

Mâine ar trebui să aibă discuție foarte serioasă să vedem în ce direcție ne ducem pentru că în acest moment se duce și țara în cap, se duc și partidele în cap, nimeni nu înțelege nimic, nivelul de trai este prăbușit”, a declarat fostul premier, la Antena 3 CNN.

În opinia sa, este necesară o întâlnire urgentă între liderii alianței pentru a clarifica direcția politică și pentru a evita adâncirea crizei.

Fostul șef al Executivului a indicat direct responsabilitatea actualului prim-ministru pentru situația economică.

„Domnul Bolojan este de vină în acest moment de cum stă România economic”, a afirmat Ciolacu.

Declarația sa vine într-un context tensionat, în care relațiile dintre partenerii de coaliție sunt marcate de critici și dispute publice.

Marcel Ciolacu a precizat că nu exclude destrămarea coaliției, însă consideră că un astfel de pas ar avea consecințe economice serioase.

„Nu exclud ruperea coaliției, dar nu recomand ruperea coaliției pentru că o criză va agrava și mai mult climatul economic”, a mai adăugat fostul premier.

Întrebat care ar fi soluția optimă dacă alianța s-ar destrăma, liderul social-democrat a arătat că organizarea de alegeri anticipate ar reprezenta cea mai potrivită variantă pentru clarificarea situației politice.