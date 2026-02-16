Marcel Ciolacu: Lucrurile duc spre ruperea actualei coaliţii

Fostul lider al PSD și fost premier, Marcel Ciolacu, a declarat duminică seară că nu respinge posibilitatea ruperii actualei coaliții de guvernare, iar în cazul în care acest scenariu se va concretiza, consideră că soluția potrivită ar fi organizarea de alegeri anticipate.

Marcel Ciolacu a afirmat în cadrul unui interviu oferit postului Antena 3 că destrămarea coaliției este o variantă plauzibilă, chiar dacă el personal nu o recomandă în acest moment.

„Nu exclud, dimpotrivă. Părerea mea că lucrurile spre asta duc, spre ruperea actualei coaliţii, dar eu nu recomand, cu toate riscurile, nu recomand ruperea acestei coaliţii. Eu cred că trebuie discutat şi încercat până la capăt, pentru că o criză politică în România va agrava şi mai mult climatul economic, ceea ce noi nu ne permitem”, a declarant Marcel Ciolacu.

Fostul premier a subliniat că dialogul trebuie să continue și că este esențial ca deciziile să fie luate în urma unor negocieri serioase, pentru a evita o nouă perioadă de instabilitate politică și economică.

În cadrul interviului Marcel Ciolacu a atras atenția și asupra momentului delicat pe care îl traversează scena politică și a transmis că următoarele săptămâni vor fi decisive.

„Momentul critic este în acest moment, o lună - două. S-a ajuns mult prea sus cu acest scandal. Sunt atacuri zilnice din toate direcţiile (…) Primul ministru ar trebui să aibă o discuţie el cu el, în primul rând şi mâine să ducă la coaliţie să găsească soluţiile cele mai bune pentru a nu intra România, după ce a băgat-o în recesiune, să nu intre şi într-o criză politică”, a adăugat Marcel Ciolacu.

El a făcut apel la responsabilitate și la găsirea unor soluții care să împiedice adâncirea problemelor economice și politice, în contextul tensiunilor tot mai accentuate din interiorul alianței.

Fostul lider social-democrat a declarat că decizia de a aduce USR la guvernare a fost greșită. „Nu aş fi acceptat intrarea USR-ui la guvernare”, a adăugat Ciolacu, întrebat ce ar fi făcut dacă ar mai fi fost preşedintele PSD.

În opinia sa, tensiunile politice și sociale sunt la un nivel ridicat, iar dacă actuala coaliție se va rupe, soluția cea mai corectă ar fi revenirea la vot.

„Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să mergem la alegeri anticipate”.

El a explicat că doar prin consultarea electoratului se poate clarifica situația politică.

„Mergem şi vedem adevărul, se întorc la români, românii au întotdeauna dreptate şi vom vedea fiecare partid ce scor ia, dar decât să prelungeşti o problemă, cea mai rea decizie este să nu iei nicio decizie. La un moment dat trebuie luată o decizie”, a mai declarat Ciolacu.