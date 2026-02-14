Politica

Victor Ponta anunță o criză de proporții: Nu am ajuns la fundul prăpastiei

Comentează știrea
Victor Ponta anunță o criză de proporții: Nu am ajuns la fundul prăpastieiVictor Ponta / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Fostul premier Victor Ponta a formulat, într-o intervenție televizată, un set de declarații referitoare la situația economică a României și la direcția actualei guvernări. Afirmațiile au fost făcute vineri seară, în timpul emisiunii „Cutia Neagră”, difuzată de Cutia Neagră la România TV.

Contextul economic invocat de Ponta

În debutul intervenției, Victor Ponta a comentat datele recente privind economia națională, menționând că România traversează o perioadă de recesiune tehnică. În opinia sa, această evoluție ar reprezenta „prefața unei crize economice de proporții”.

„N-am ajuns la fundul prăpastiei. Va continua coborârea, îmi pare rău că vă dau această veste”, a declarat fostul premier.

Afirmația a fost făcută în contextul unei discuții despre efectele măsurilor economice adoptate de actualul Executiv.

Tamaș, făcut KO de nervi. Un concurent l-a scos din minți în plină emisiune
Tamaș, făcut KO de nervi. Un concurent l-a scos din minți în plină emisiune
Când se trece la ora de vară, de fapt, și când e echinocțiul de primăvară 2026
Când se trece la ora de vară, de fapt, și când e echinocțiul de primăvară 2026

Victor Ponta a susținut că actualele politici guvernamentale ar contribui la adâncirea dificultăților economice. Fostul șef al Guvernului a indicat că măsurile de austeritate ar avea consecințe atât asupra mediului economic, cât și asupra populației.

Critici la adresa politicilor Guvernului Bolojan

În cadrul aceleiași intervenții, Victor Ponta a formulat critici directe la adresa actualului premier Ilie Bolojan. Fostul premier a declarat că nu înțelege de ce actualul șef al Executivului nu se consultă cu experți economici înainte de adoptarea unor măsuri majore.

„Nu știu de ce domnul Bolojan a abordat metoda care ne-a făcut nouă rău. (…) Nu există doar să tai, fără să stimulezi economia!”, a spus Victor Ponta.

Acesta a caracterizat direcția actuală drept una problematică pentru economie, sugerând că accentul pus exclusiv pe reduceri bugetare ar putea afecta redresarea economică.

Declarațiile au venit pe fondul dezbaterilor publice privind echilibrul dintre consolidarea fiscală și măsurile de stimulare economică, subiect intens discutat în ultimele luni în spațiul public.

Ponta, apel la consultarea experților

Întrebat de realizatorul Silviu Mănăstire despre rolul consultărilor cu specialiștii, Victor Ponta a invocat experiența propriului mandat. Fostul premier a afirmat că, în perioada în care conducea Guvernul, s-a consultat cu oficiali din domeniul economic și financiar.

„Eu m-am sfătuit cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, cu foștii premieri, inclusiv Emil Boc, care îmi era adversar politic. Niciunul nu m-a refuzat”, a subliniat Victor Ponta.

Mugur Isărescu

Mugur Isărescu. Sursă foto: LinkedIn

Afirmația face referire la Banca Națională a României, instituția responsabilă de politica monetară. Tema consultărilor cu experți a fost frecvent abordată în dezbaterile privind politicile economice din ultimii ani.

Declarații privind contextul politic

În continuarea intervenției, Victor Ponta a făcut referiri la contextul politic actual. Fostul premier a susținut că deciziile Executivului ar fi influențate de dinamica relațiilor dintre partidele aflate la guvernare.

„USR-ul, forță politică de sub 10 la sută, l-a capturat total pe Bolojan, care nu se simte deloc bine în PNL. A intrat în acest tunel și nu mai poate ieși”, a afirmat Victor Ponta.

Declarațiile se înscriu în seria pozițiilor publice exprimate de lideri politici cu privire la echilibrul de forțe din coaliția guvernamentală.

5
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:15 - Cancerul lovește tot mai dur Uniunea Europeană. 2,7 milioane de cazuri noi într-un singur an
11:07 - Cel mai scump orez din lume. Ce-l face unic
10:55 - Tamaș, făcut KO de nervi. Un concurent l-a scos din minți în plină emisiune
10:46 - Coasta Skeleton, zona cunoscută pentru condiții climatice extreme
10:39 - Alexei Miller rămâne la cârma Gazprom încă cinci ani, în plină transformare a pieței gazelor
10:29 - Exclusiv. Cupidon cu halbă. Berea devine simbolul întâlnirilor autentice

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale