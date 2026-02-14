Victor Ponta anunță o criză de proporții: Nu am ajuns la fundul prăpastiei

Fostul premier Victor Ponta a formulat, într-o intervenție televizată, un set de declarații referitoare la situația economică a României și la direcția actualei guvernări. Afirmațiile au fost făcute vineri seară, în timpul emisiunii „Cutia Neagră”, difuzată de Cutia Neagră la România TV.

În debutul intervenției, Victor Ponta a comentat datele recente privind economia națională, menționând că România traversează o perioadă de recesiune tehnică. În opinia sa, această evoluție ar reprezenta „prefața unei crize economice de proporții”.

„N-am ajuns la fundul prăpastiei. Va continua coborârea, îmi pare rău că vă dau această veste”, a declarat fostul premier.

Afirmația a fost făcută în contextul unei discuții despre efectele măsurilor economice adoptate de actualul Executiv.

Victor Ponta a susținut că actualele politici guvernamentale ar contribui la adâncirea dificultăților economice. Fostul șef al Guvernului a indicat că măsurile de austeritate ar avea consecințe atât asupra mediului economic, cât și asupra populației.

În cadrul aceleiași intervenții, Victor Ponta a formulat critici directe la adresa actualului premier Ilie Bolojan. Fostul premier a declarat că nu înțelege de ce actualul șef al Executivului nu se consultă cu experți economici înainte de adoptarea unor măsuri majore.

„Nu știu de ce domnul Bolojan a abordat metoda care ne-a făcut nouă rău. (…) Nu există doar să tai, fără să stimulezi economia!”, a spus Victor Ponta.

Acesta a caracterizat direcția actuală drept una problematică pentru economie, sugerând că accentul pus exclusiv pe reduceri bugetare ar putea afecta redresarea economică.

Declarațiile au venit pe fondul dezbaterilor publice privind echilibrul dintre consolidarea fiscală și măsurile de stimulare economică, subiect intens discutat în ultimele luni în spațiul public.

Întrebat de realizatorul Silviu Mănăstire despre rolul consultărilor cu specialiștii, Victor Ponta a invocat experiența propriului mandat. Fostul premier a afirmat că, în perioada în care conducea Guvernul, s-a consultat cu oficiali din domeniul economic și financiar.

„Eu m-am sfătuit cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, cu foștii premieri, inclusiv Emil Boc, care îmi era adversar politic. Niciunul nu m-a refuzat”, a subliniat Victor Ponta.

Afirmația face referire la Banca Națională a României, instituția responsabilă de politica monetară. Tema consultărilor cu experți a fost frecvent abordată în dezbaterile privind politicile economice din ultimii ani.

În continuarea intervenției, Victor Ponta a făcut referiri la contextul politic actual. Fostul premier a susținut că deciziile Executivului ar fi influențate de dinamica relațiilor dintre partidele aflate la guvernare.

„USR-ul, forță politică de sub 10 la sută, l-a capturat total pe Bolojan, care nu se simte deloc bine în PNL. A intrat în acest tunel și nu mai poate ieși”, a afirmat Victor Ponta.

Declarațiile se înscriu în seria pozițiilor publice exprimate de lideri politici cu privire la echilibrul de forțe din coaliția guvernamentală.