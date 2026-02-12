Petrișor Peiu: Schimbarea majoră din România a venit odată cu răsturnarea guvernului Dăncilă

Senatorul AUR Petrișor Peiu a afirmat, în timpul ultimului episod al podcastului „HAI LIVE! cu Turcescu”, că degradarea accentuată a situației din România s-a produs în ultimii șase ani. El a susținut că, până atunci, țara nu avea o politică „grozavă”, însă se încadra în paradigma generală a Europei de Est. „Nenorocirea este din ultimii 6 ani. Până atunci nu aveam o politică grozavă, dar cam în paradigma asta era toată Europa de Est”, a spus acesta.

Senatorul AUR a susținut că schimbarea majoră ar fi venit în același timp cu răsturnarea guvernului Dăncilă, când „echilibrul parlamentar și aritmetica din Parlament” s-ar fi modificat brusc, prin intervenția unor „forțe nepolitice din afara politicii”.

„Putem să dăm vina pe ce s-a întâmplat odată cu răsturnarea guvernului Viorica Dăncilă, care nu era un guvern extraordinar, dar era un guvern rezultat din alegeri. În 2019, în octombrie sau noiembrie, când au răsturnat guvernul Viorica Dăncilă, forțe nepolitice din afara politicii au schimbat, dintr-o dată, echilibru în parlament, aritmetica parlamentară. Într-un mod ciudat, partidul PRO România (n.red. al lui Victor Ponta), sau cum se mai chema atunci, a votat moțiunea de cenzură, adică împotriva guvernului pe care îl sprijiniseră până atunci”, a spus acesta.

În urma acestui episod, s-a format un guvern condus de PNL. „S-a ajuns să se facă un guvern din PNL, care era un partid mic totuși atunci, cu 20% în Parlament, sprijinit în mod ocult, nu se știe de cine și cum. După care, au venit alegerile din 2020, după un an în care iarăși s-a făcut un guvern care nu prea reprezenta”, a mai spus acesta.

Robert Turcescu a declarat că, în 2019, în Parlament se discuta ideea că guvernul Dăncilă ar fi trebuit înlăturat astfel încât organizarea alegerilor din 2020 să fie gestionată de opoziția de atunci.

„Păi spune rațiunea că era în 2019 una dintre chestiunile despre care s-a vorbit la vremea respectivă, că eram în Parlament la acel moment, s-a spus, dom’le, trebuie dată jos Dăncilă de la guvern pentru că în anul 2020, la organizarea alegerilor, deci la butoane, ca să spunem așa, trebuie să fie ai noștri. A fost asta, a fost o idee. Bă, nu putem să o lăsăm să rămână Dăncilă la butoane”, a explicat jurnalistul.

Petrișor Peiu a pus sub semnul întrebării rolul unor actori politici, printre care Victor Ponta și Daniel Constantin, precum și modul în care s-a produs schimbarea de putere. El a susținut că intervenția unor forțe din afara sferei politice ar fi dus la modificarea direcției, iar ulterior acestea ar fi influențat toate guvernele care au urmat.

„Când vin astfel de forțe și încep să conducă țara, că după aia numai ei au condus-o. Că aparent ce-au făcut politicienii e irațional. Ăia vin cu o listă de cumpărături, forțele alea. Și îți spun, băi, las-o naibii de economie, lasă ce vor românii, ia apucă-te și fă următoarele chestii. Toate guvernele de atunci s-au apucat să facă puncte de pe o agendă care nu era politică, nu era asumată, nu era transparentă. (…) Sigur nu în beneficiu României, că de-aia am ajuns aici. Guvernele alea ale lui Dragnea, care, sunt de acord, nu erau grozave, nu erau proaste, nu l-am simpatizat pe Dragnea, dar erau rezultatul unor alegeri”, a spus acesta.

Liderul senatorilor AUR a criticat alianțele formate după 2021 și a pus sub semnul întrebării actuala coaliție, despre care a afirmat că ar reuni mai multe „zone politice” în interiorul unei coaliții „ciudate”, influențată, în opinia sa, de o „forță nepolitică”.

„Acum, ce logică perversă este între PSD, PNL, USR, UDMR plus echipa lui Nicușor Dan, plus o zonă pe care nu știm de unde au cules-o și ce reprezintă. 6 zone politice sunt manevrate în interiorul unei coaliții ciudate de către o forță nepolitică. Nu asta își dorește poporul, nu asta s-a votat. Este o amestecătură de idei, de soluții care clar nu vin dintr-o rațiune politică și amestecătura asta, haosul ăsta, de soluții a condus la situația în care ne aflăm”, a mai spus Petrișor Peiu.