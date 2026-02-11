Conflictul din interiorul PSD Buzău se adâncește. Primarul Constantin Toma, acuzat că îl susține pe Ilie Bolojan

Tensiunile în PSD Buzău au izbucnit după ce primarul Constantin Toma a lăudat în repetate rânduri măsurile de austeritate luate de guvernul Bolojan. Preşedintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, îl acuză pe edil că a deviat de la atribuțiile sale și că apără PNL și pe premierul Ilie Bolojan, în timp ce atacă miniștrii PSD.

„Consider că primarul Constantin Toma ar trebui să facă mai multă administraţie şi mai puţină politică”, susține Romeo Lungu.

El subliniază că cetățenii nu au votat „un politician care să devină, brusc, apărătorul austerităţii oarbe reprezentate de premierul Bolojan”.

Deputatul Romeo Lungu critică direcția de austeritate promovată de șeful Guvernului și susținută de primarul Buzăului. El subliniază că „dezvoltarea nu se face tăind, bezmetic, cu toporul, se face construind proiecte pentru comunitate, atât din bani europeni, cât şi folosind fonduri de la buget”.

Liderul PSD amintește că multe dintre realizările administrației Toma au fost posibile și datorită sprijinului PSD.

„Reuşitele sale se datorează, în bună măsură, şi sprijinului primit de la colegii din PSD, fie că vorbim de premieri, miniştri sau lideri din Parlamentul României”, mai arată Romeo Lungu.

Acesta îl acuză pe Constantin Toma de inconsecvență politică și sugerează că atacurile la adresa propriului partid sunt motivate de dorința de expunere mediatică.

„Este la modă să-ţi ataci colegii de partid pentru a câştiga vizibilitate la anumite televiziuni de ştiri”, scrie Lungu.

Romeo Lungu îl sfătuiește pe primarul Constantin Toma să pună accent pe proiecte concrete pentru oraș, mai ales după ce au fost pierdute fondurile PNRR destinate învățământului dual, și să înceteze să îl mai susțină premierul liberal.

„Să-l lăsăm pe domnul Bolojan să se descurce singur în războiul politic intern din PNL”, afirmă președintele PSD Buzău.

Liderul PSD consideră că buzoienii nu se aliniază cu politica premierului.

„Sunt convins că buzoienii nu se înghesuie în fan-clubul Bolojan. Pentru ei este esenţial să simtă că primarul le apără lor interesele atunci când premierul vrea să taie bugetele locale”, a încheiat Lungu.