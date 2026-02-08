Scenariul lui Victor Ponta pentru întâlnirea Trump - Nicușor Dan: Sunt din filme diferite

Fostul premier Victor Ponta se declară rezervat în legătură cu posibilitatea unui dialog eficient între președintele României, Nicușor Dan, și președintele SUA, Donald Trump, susținând că diferențele evidente de viziune și stil politic fac dificilă o colaborare reală.

Afirmațiile sale vin în contextul în care Donald Trump l-a invitat pe șeful statului român să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, programată pe 19 februarie, la Washington. Surse din Administrația Prezidențială au confirmat că invitația a fost transmisă oficial și că este luată în calcul, în acest an, o vizită oficială a președintelui României în SUA, potrivit România TV.

În opinia sa, cei doi provin din lumi complet diferite. Cu toate acestea, Ponta consideră că, dincolo de protocol și temele importante de pe agendă, șansele ca întâlnirea să producă rezultate concrete sunt reduse.

Victor Ponta admite că, la nivel teoretic, există subiecte majore care ar putea fi discutate între cei doi președinți, de la securitate și apărare până la cooperarea economică. Practic însă, fostul premier este de părere că discrepanțele de mentalitate și abordare anulează posibilitatea unui dialog eficient.

„Eu nu cred că se rezolvă nimic într-o întâlnire tête-à-tête între Donald Trump și Nicușor Dan. Pentru că sunt din ‘filme’ diferite. Unu-i din Mad Max, unu-i din John Wayne când împușca indieni”, a explicat acesta.

În acest context, Ponta susține că președintele României ar trebui să fie însoțit la Washington de persoane cu experiență și profil compatibil cu stilul de negociere al liderului american, capabile să gestioneze discuțiile pragmatice legate de teme precum Deveselu, baza de la Kogălniceanu sau investițiile în centre de date.

Fostul premier a subliniat că, fără o pregătire solidă, vizita riscă să rămână una pur formală.

În aceeași intervenție, Victor Ponta a lansat noi critici la adresa USR, susținând că partidul ar fi ajuns la putere prin propagandă și ipocrizie, iar Donald Trump ar reprezenta exact opusul valorilor promovate de aceștia.

Potrivit fostului premier, liderul american ar fi pus capăt unui anumit tip de influență și discurs politic, lucru care ar deranja profund USR-iștii.

„Pentru că Trump reprezintă tot ceea ce ei, de fapt, detestă. În primul rând, nu e ipocrit”, a afirmat Ponta, reluând ideea că schimbarea de atitudine a Washingtonului afectează direct modul în care aceștia erau obișnuiți să opereze pe scena politică internă.