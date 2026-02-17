Cât de periculoși sunt pentru oameni șacalii, mamiferele carnivore sălbatice care au invadat zone din România

Șacalii au invadat mai multe zone din România, iar animalele au creat pagube însemnate în gospodării, relatează stirileprotv.ro. Cât de periculoase sunt, totuși, pentru oameni aceste sălbăticiuni, care fac prăpăd în rândul animalelor domestice.

Județul Dolj și Delta Dunării se confruntă cu o invazie a șacalilor, iar 400 de exemplare vor fi împușcate pentru a limita daunele. Oamenii au fost aduși în pragul disperării de aceste mamiferele carnivore sălbatice, care dau târcoale animalelor domestice.

Șacalul auriu, cunoscut științific sub denumirea de Canis aureus, este o specie care și-a extins aria în ultimii ani și poate fi întâlnită în tot mai multe regiuni din România. Animalul face parte din familia canidelor și are un aspect intermediar între vulpe și lup, însă dimensiunile sale sunt mai reduse decât ale acestuia din urmă.

Prezența șacalului este semnalată în special în zonele de câmpie, în apropierea apelor și la marginea localităților rurale, unde găsește hrană ușor accesibilă.

Datele disponibile arată că șacalul evită, în mod obișnuit, contactul direct cu omul. Comportamentul său este unul precaut, iar activitatea se desfășoară preponderent pe timpul nopții. Întâlnirile cu oamenii sunt rare, iar cazurile de agresiune sunt excepționale.

Specialiștii în faună sălbatică arată că un potențial pericol poate apărea doar în situații speciale. Un animal bolnav, rănit sau încolțit poate reacționa defensiv. De asemenea, exemplarele care sunt hrănite constant în apropierea așezărilor își pot pierde teama naturală față de om. În absența acestor factori, riscul pentru populație este apreciat ca fiind redus.

În mediul rural, șacalul poate provoca pagube, în special în cazul animalelor de talie mică. Păsările de curte, mieii sau iezii foarte tineri pot deveni ținte dacă sunt lăsate nesupravegheate, mai ales pe timpul nopții.

Specia are un comportament oportunist. Se hrănește frecvent cu rozătoare, resturi menajere sau hoituri, însă poate ataca animale domestice atunci când condițiile îi sunt favorabile. Incidentele sunt mai probabile în zonele unde sursele de hrană sunt ușor accesibile.

Șacalul auriu este activ în special după lăsarea întunericului. Trăiește adesea în perechi sau în grupuri restrânse și comunică prin sunete specifice, asemănătoare unor urlete ascuțite. Prezența sa este adesea semnalată auditiv înainte de a fi observat vizual.

Extinderea speciei în România a generat interes și dezbateri, însă evaluările actuale indică faptul că șacalul nu reprezintă un pericol major pentru oameni. Situațiile de risc apar punctual și sunt, de regulă, legate de condiții excepționale sau de lipsa măsurilor de protecție în gospodării.