Dinamo dă marea lovitură a iernii pe piața transferurilor. Semnează cu George Pușcaș

George Pușcaș (29 de ani), internațional român, s-a înțeles cu Dinamo și va juca pentru formația „roș-albă”. Atacantul și-a căutat echipă în străinătate, nu a primit nicio ofertă care să-l mulțumească și va evolua în Superliga, conform digisport.ro.

Contractul fotbalistului se va întinde pe o perioadă de un an și jumătate.

Anunțul despre înțelegere a fost făcut, azi, de finanțatorul Andrei Nicolescu. „Asta e știrea, e aproape. Ne-am înțeles, urmează doar să avem o semnătură pe contract. Sper să fie alegerea bună pentru noi, dar și pentru el. Sper să-l ajutăm și el să ne ajute pe noi. E un contract pe un an și jumătate, vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a spus oficialul dinamovist pentru sursa citată.

George Pușcaș a rămas fără echipă din vara anului trecut, după ce s-a despărțit de gruparea turcă Bodrumspor. La începutul anului s-a vorbit despre o înțelegere cu formația chineză Dalian Yingbo, dar transferul nu s-a mai făcut. Tot în ianuarie, Pușcaș negociase și cu cei de la Dinamo, dar salariul cerut la vremea respectivă, 50.000 de euro lunar, a fost considerat mult prea mare pentru gruparea din Ștefan cel Mare.

Văzut la începutul carierei ca un fotbalist cu mare potențional, vârful nu a impresionat pe nicăieri și nu s-a remarcat la nicio formație. A ajuns la Inter Milano în 2012, după ce evoluase la FC Bihor Oradea. Nu a putut să prindă rădăcini la formația interistă, pentru care n a evoluat decât în patru partide. Apoi, a urmat o lungă perioadă în care a fost împrumutat la Bari, Benevento, Novara și Palermo.

Interul l-a cedat în 2019, la Reading, grupare engleză de liga secundă. Pușcaș a avut evoluții fluctuante, nu s-a impus printre titulari și a fost împrumutat la Pisa, Genoa (de două ori) și Bari. În 2024 a fost achiziționat de formația turcă Bodrum, cu care și-a încheiat contractul anul trecut.