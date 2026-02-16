Sport

Superliga. Hermannstadt - CFR Cluj, 0-1. Două penalty-uri ratate, un al treilea a fost anulat de VAR în ultimele secunde

Comentează știrea
Superliga. Hermannstadt - CFR Cluj, 0-1. Două penalty-uri ratate, un al treilea a fost anulat de VAR în ultimele secundeSuperLiga. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Superliga. CFR Cluj s-a impus, azi, pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 1-0, într-o confruntare din etapa a 27-a a campionatului intern. Unicul gol a fost reușit în a doua repriză de Lorenzo Biliboc în minutul 53. A fost un meci marcat de lovituri de la 11 metri. Mai întâi, gazdele au ratat un penalty prin Eduard Florescu în minutul 45.

CFR Cluj s-a impus la Hermannstadt și a urcat pe loc de play-off

În partea a doua, a venit rândul celor de la CFR să irosească o șansă de la punctul cu var, autor Meriton Korenica în minutul 85. În ultimele secunde, gazdele au mai avut un penalty, dar decizia a fost anulată de VAR. Clujenii au bifat al 8-lea succes consecutiv.

sursa: Facebook

După victoria de azi, echipa lui Daniel Pancu a urcat pe locul al 5-lea cu un total de 44 de puncte. În timp ce Hermannstadt este pe poziția a 15-a cu 17 puncte.

AFC Hermannstadt - FC CFR 1907 Cluj 0-1 (0-0), Stadion Municipal - Sibiu A marcat: Lorenzo Biliboc (53). Eduard Florescu (FC Hermannstadt) a ratat un penalty în min. 45+4 (a apărat Mihai Popa). Meriton Korenica (CFR) a ratat un penalty în min. 85 (a apărat David Lazar).

Marco Rubio susține că relația dintre SUA și Ungaria intră într-o perioadă de aur
Marco Rubio susține că relația dintre SUA și Ungaria intră într-o perioadă de aur
Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE
Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE

Arbitru: Andrei Florin Chivulete; arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu, Cosmin Vatamanu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Ovidiu Haţegan (Arad) Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:35 - Superliga. Hermannstadt - CFR Cluj, 0-1. Două penalty-uri ratate, un al treilea a fost anulat de VAR în ultimele secunde
19:30 - Valeriu Iftime, despre negocierile duse de-a lungul timpului cu Gigi Becali: El vrea să fie stăpân
19:22 - Marco Rubio susține că relația dintre SUA și Ungaria intră într-o perioadă de aur
19:17 - Bogdan Ivan anunță că Ministerul Energiei se află într-o poziție confortabilă în raport cu disponibilizările
19:02 - Fostul ministru de Externe Adrian Severin dezvăluie cum se iau deciziile „în umbră” la nivelul UE
18:56 - Antena 1 a semnat primul contract important cu o vedetă pentru următorul sezon din Asia Express

HAI România!

Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
Leo Taxil, cel mai mare troll din istorie, a inventat "secretele oculte" ale masoneriei
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
La loc comanda! Hai LIVE cu Turcescu
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps

Proiecte speciale