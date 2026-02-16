Superliga. Hermannstadt - CFR Cluj, 0-1. Două penalty-uri ratate, un al treilea a fost anulat de VAR în ultimele secunde

Din cuprinsul articolului CFR Cluj s-a impus la Hermannstadt și a urcat pe loc de play-off

Superliga. CFR Cluj s-a impus, azi, pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 1-0, într-o confruntare din etapa a 27-a a campionatului intern. Unicul gol a fost reușit în a doua repriză de Lorenzo Biliboc în minutul 53. A fost un meci marcat de lovituri de la 11 metri. Mai întâi, gazdele au ratat un penalty prin Eduard Florescu în minutul 45.

În partea a doua, a venit rândul celor de la CFR să irosească o șansă de la punctul cu var, autor Meriton Korenica în minutul 85. În ultimele secunde, gazdele au mai avut un penalty, dar decizia a fost anulată de VAR. Clujenii au bifat al 8-lea succes consecutiv.

După victoria de azi, echipa lui Daniel Pancu a urcat pe locul al 5-lea cu un total de 44 de puncte. În timp ce Hermannstadt este pe poziția a 15-a cu 17 puncte.

AFC Hermannstadt - FC CFR 1907 Cluj 0-1 (0-0), Stadion Municipal - Sibiu A marcat: Lorenzo Biliboc (53). Eduard Florescu (FC Hermannstadt) a ratat un penalty în min. 45+4 (a apărat Mihai Popa). Meriton Korenica (CFR) a ratat un penalty în min. 85 (a apărat David Lazar).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete; arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu, Cosmin Vatamanu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Bogdan Dumitrache (Bucureşti); arbitru asistent video: Ovidiu Haţegan (Arad) Observatori: Ioan Onicaş (Zalău) - CCA, Romulus Chihaia (Bucureşti) - LPF