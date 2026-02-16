Cine a fost „regele motorinei”, mort la 56 de ani. Condamnat la 7 ani de închisoare în România, era urmărit internațional de 11 ani

Racz Attila, cunoscut în spațiul public drept „regele motorinei”, a murit la 56 de ani în Ungaria, țara în care se refugiase în 2015, după ce fusese condamnat definitiv la șapte ani de închisoare de Curtea de Apel București, într-un dosar instrumentat de DNA. În cauza respectivă, prejudiciul estimat a fost de aproximativ 20 de milioane de euro.

Considerat unul dintre cei mai cunoscuți organizatori de rețele de evaziune fiscală din domeniul produselor petroliere, Racz Attila a părăsit România în 2015, imediat după pronunțarea sentinței definitive. Deși s-a stabilit în Ungaria, a rămas în evidențele Poliției Române ca persoană urmărită.

Decesul lui Racz Attila a fost anunțat de fiica sa pe rețelele de socializare.

Ai plecat dintre noi în ziua iubirii… pentru că ai fost un om iubit de toată lumea. Un om care avea prieteni oriunde mergea în lume, un om plin de viață, de energie, de prezență. Toți știm că ai fost un om al extremelor. La tine nu exista calea de mijloc. Ai trăit totul la maximum, ai ars fiecare țigară până la capăt și ai ales mereu intensitatea! Ai trăit cu foc, cu curaj, cu asumare. Ți-ai trăit viața exact așa cum ai vrut tu!

O să ne lipsești cu toate plusurile și minusurile tale, pentru că exact așa te-am iubit! Indiferent în ce situație te-a pus viața, ai ieșit învingător. La tine, imposibilul devenea mereu posibil. După tine întorceau capul nu doar femeile, ci și bărbații. Ai fost un om elegant, cu prezență, cu stil, cu acel ceva care nu se învață, se naște! Ai fost mereu lângă noi. Ne-ai oferit siguranță, putere și încredere. În sfârșit, te ducem acasă, lângă noi, în căsuța ta pe care o iubeai atât de mult. Îți dorim să găsești liniștea pe care, în ultima perioadă, poate nu ai găsit-o aici. Să ai grijă de noi de acolo, de sus, cu un pahar de Primitivo și un trabuc, elegant și demn, așa cum ai fost toată viața”, a scris fiica omului de afaceri pe Facebook.

De-a lungul anilor, acesta a fost identificat în Budapesta, unde deținea mai multe proprietăți, însă demersurile pentru extrădarea sa în România nu au avut succes. Procedurile s-au blocat în instanță, întrucât Racz Attila avea dublă cetățenie, română și ungară. Având în vedere că Ungaria refuză extrădarea propriilor cetățeni, acesta nu a executat pedeapsa, rămânând însă cu statutul de fugar în România.

Pe lângă dosarul în care a fost condamnat la șapte ani de închisoare, Racz Attila a mai fost implicat în alte anchete penale. A fost cercetat și într-un dosar instrumentat de DNA Constanța.

În 2020, a fost acuzat că ar fi coordonat un grup infracțional organizat și că ar fi produs un prejudiciu de 25 de milioane de lei bugetului de stat, prin importul de motorină declarată fictiv drept reziduuri petroliere, ulterior comercializată pe piața neagră. În acest caz, Curtea de Apel Brașov l-a achitat definitiv.

Un alt dosar, deschis de DIICOT, viza o presupusă fraudă de aproximativ 62 de milioane de lei legată de activitatea rafinăriei Ecodiesel din Suplacu de Barcău. Ancheta arăta că motorina importată sub pretextul procesării era ulterior vândută ilegal, iar sumele obținute erau transferate prin firme-fantomă. La sfârșitul anului 2015, patronii rafinăriei, dar și cumnata lui Racz Attila, au fost reținuți.