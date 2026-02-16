FRF are plan de rezervă: Mihai Stoichiță, favorit pentru barajul cu Turcia

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), este considerat principalul candidat să preia conducerea echipei naționale a României pentru meciul de baraj împotriva Turciei, programat pe 26 martie la Istanbul, în cazul în care selecționerul Mircea Lucescu nu va putea fi prezent pe bancă din motive medicale, potrivit Prosport.

Decizia survine într-un moment delicat, în contextul în care starea de sănătate a antrenorului de 80 de ani a ridicat semne de întrebare, după ce acesta a avut nevoie de internări și investigații suplimentare în străinătate.

Surse din cadrul FRF indică faptul că opțiunea Mihai Stoichiță se bucură de un consens foarte larg, fiind agreată în proporție de aproximativ 90% de conducerea forului fotbalistic. Alte nume vehiculate, inclusiv cel al lui Gheorghe Hagi, nu sunt considerate soluții fezabile pentru această partidă crucială.

Se pare că fostul mare jucător al naționalei nu este dispus să preia echipa într-un moment atât de tensionat, înaintea unei confruntări decisive pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat săptămâna trecută că Federația se pregătește pentru toate scenariile posibile și că o hotărâre finală va fi luată doar după clarificarea completă a situației medicale a lui Lucescu, inclusiv în urma consulturilor internaționale.

Această abordare subliniază prudența oficialilor FRF și nevoia de a asigura continuitate și stabilitate pentru națională într-un moment extrem de important.

În cazul în care Stoichiță va prelua interimatul, acesta va beneficia de sprijinul unui staff tehnic format din Jerry Gane, Florin Constantinovici și Leo Toader, astfel încât echipa să fie cât mai bine pregătită pentru baraj.

Experiența sa ca antrenor de echipe naționale este una vastă, Stoichiță având trecut pe lista de selecționeri ai reprezentativelor Panama, Armenia și Kuweit. Începând din 2017, el deține funcția de director tehnic în cadrul FRF, responsabil pentru strategia și dezvoltarea fotbalului românesc la nivel național.

Această eventuală schimbare pe banca tehnică a naționalei vine într-un moment tensionat, în care rezultatul partidei cu Turcia poate decide calificarea României la turneul final al Campionatului Mondial 2026, ceea ce crește presiunea asupra echipei și a staff-ului.