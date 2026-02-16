Mircea Lucescu, externat din spital. Selecționerul va face investigații suplimentare în Belgia

Mircea Lucescu a fost externat după problemele medicale care l-au afectat la începutul acestui an și urmează să plece în Belgia pentru noi investigații. Selecționerul României dorește să se asigure că poate continua activitatea la cel mai înalt nivel, într-un moment important pentru echipa națională.

Tehnicianul, care a împlinit 80 de ani, s-a confruntat încă de la finalul anului 2025 cu mai multe complicații medicale, la care s-a adăugat și o gripă severă. Din cauza stării de sănătate, acesta a fost nevoit să își anuleze deplasarea în Antalya, unde mai multe echipe românești efectuau cantonamentele de iarnă.

După perioada petrecută în spital, Lucescu a fost externat și urmează să efectueze controale suplimentare în Belgia, pentru evaluarea completă a stării sale de sănătate.

Pe 2 februarie, Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar București, iar medicii l-au ținut sub observație. Reputatul antrenor se confruntă cu probleme cardiace.

Despre situația actuală a selecționerului a vorbit și Giovanni Becali, care a transmis că Lucescu este într-o stare mai bună și determinat să revină cât mai repede.

„Am auzit că Lucescu este mai bine. Merge pentru încă un control, își ia niște măsuri. Probabil are și o presiune din partea familiei. A fost foarte optimist când mi-a răspuns la mesaje.

Vrea să fie bine și să iasă cât mai repede. E un stres imens, e vorba de barajul pentru Campionatul Mondial. Este ultimul lui vis”, a spus Becali, la Fanatik.

Pentru echipa României urmează o perioadă crucială. „Tricolorii” vor disputa pe 26 martie un meci în deplasare împotriva Turciei. În cazul unui rezultat favorabil, pe 31 martie ar urma confruntarea cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Contextul sportiv pune o presiune suplimentară pe selecționer, care își dorește să fie prezent pe bancă într-un moment decisiv pentru parcursul României către Campionatul Mondial.