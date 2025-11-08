Gigi Nețoiu și-a lansat, de la malul Dunării, candidatura la Primăria Capitalei:

Fostul acționar al clubului Dinamo, Gigi Nețoiu, și-a anunțat oficial candidatura la Primăria Capitalei, într-un eveniment desfășurat la Portul Cultural Cetate, pe malul Dunării. „Am vrut ca lansarea să fie acasă, între ai mei, între oameni simpli, muncitori, care nu și-au pierdut demnitatea. Nu am uitat niciodată de unde am plecat”, a spus acesta, în fața invitaților.

Nețoiu le-a oferit invitaților o masă tradițională, cu pâine coaptă în cuptoare de lut și berbecuți la proțap, în timp ce pe fundal răsuna muzica lăutărească.

Printre participanți s-au aflat și actorii Romică Țociu și Cornel Palade, care au contribuit la crearea unei atmosfere relaxate: „Capitala are nevoie de un om vesel, care știe să aducă zâmbetul și să construiască”.

Gigi Nețoiu și-a prezentat principalele obiective pentru București, menționând transparența în utilizarea fondurilor publice, fluidizarea traficului, modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea sistemului de termoficare.

„Am plecat din Dolj acum 45 de ani și am văzut cum Bucureștiul s-a blocat, an de an. Politicienii au promis multe, dar nu s-au ținut de cuvânt. Eu vreau ca bucureștenii să știe unde se duce fiecare leu din taxele lor. E vremea faptelor, nu a vorbelor”, a spus acesta, pentru Fanatik.

El a explicat și motivul pentru care a ales să își anunțe candidatura la Cetate, și nu în București: „Nu am nevoie de voturile voastre, știu că nu votați în București. Dar aveți copii acolo, care trăiesc greu, într-un oraș fără perspectivă. Pentru ei candidez”.

În martie 2014, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Gigi Nețoiu la trei ani și patru luni de închisoare în „Dosarul Transferurilor”, pentru înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de 1,5 milioane de dolari pentru stat și 10 milioane de dolari pentru cluburile de fotbal.

A executat un an și zece luni din pedeapsă și a fost eliberat condiționat pe 23 decembrie 2015.