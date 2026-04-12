Povestea lui David Negoi, românul din Londra care îmbină munca în construcții cu succesul într-o emisiune de tip podcast

David Negoi și-a construit un viitor în Anglia. Sursa foto: facebook
David Negoi, stabilit de 12 ani în Londra, lucrează ca faiantar și dezvoltă în paralel podcastul „Pro și Contra”, care a depășit 10.000 de urmăritori în comunitatea românilor din Marea Britanie, relatează Anuntul UK.

Podcastul „Pro și Contra”, realizat de David Negoi, a devenit un punct de referință pentru românii din Marea Britanie

David Negoi este unul dintre cei mai activi creatori de conținut din comunitatea românilor și moldovenilor din Regatul Unit. Podcastul său, „Pro și Contra”, a depășit recent pragul de 10.000 de urmăritori pe o rețea socială, iar materialele publicate au adunat, în timp, zeci de milioane de vizualizări.

În cadrul proiectului său media, acesta a invitat numeroase persoane cunoscute din diaspora românească din Marea Britanie, consolidând astfel o audiență stabilă și implicată.

David Negoi, în timpul unui podcast. Sursa foto: Facebook

Munca în construcții rămâne principala sursă de venit pentru David Negoi

Dincolo de activitatea online, David Negoi, tată a doi copii între care unul cu autism, continuă să își asigure traiul prin muncă fizică. Stabilit în Enfield, în nordul Londrei, el lucrează ca faiantar și este, în prezent, singurul susținător financiar al familiei sale.

Incendiu în noaptea de Înviere la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea
Incendiu în noaptea de Înviere la Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea

M-am mutat în Anglia în 2014 și am început să lucrez ca salahor între faianțari. Văzând cât de rău lucrau unii dintre ei, care erau plătiți regește comparativ cu cât câștigam eu atunci, m-am ambiționat și m-am băgat și eu faianțar chiar dacă lucram pe bani de salahor.

Am învățat repede, mi-am cumpărat scule și am plecat la o altă companie care plătea mai bine și împreună cu colegul meu de peste Prut, am făcut echipă ani de zile. Inclusiv astăzi mai punem gresie și faianță împreună, iar el îmi e ca un frate. Kira îl cheamă. Din 2018, lucrez pe cont propriu, fac doar joburi private. Sunt de 12 ani în Anglia și pun gresie și faianță de 11. Acesta este adevărul despre mine”, a declarat David.

Problemele de sănătate ar putea grăbi retragerea din construcții

După mai bine de un deceniu de muncă pe șantiere, efortul fizic începe să își spună cuvântul. David Negoi a declarat că se apropie momentul în care ar putea renunța la această activitate, însă nu din lipsă de dorință de muncă.

Fără falsă modestie, cred că se apropie vremea când nu voi mai fi nevoit să lucrez în construcții pentru a îmi întreține familia. Nu aș vrea să creadă lumea că fug de munca grea, cine mă cunoaște știe că eu sunt un tip destul de solid și din cauză că stau mai tot timpul în genunchi ca să pun gresie și faianță am început să am unele probleme cu picioarele, iar dacă voi renunța definitiv la munca în construcții o voi face strict din acest motiv, nu pentru că aș fugi cumva de muncă. În ultimii trei ani mi-am rupt de două ori genunchiul drept, am mers chiar și în cârje aproximativ două luni după prima accidentare”, a mai spus acesta.

Originar din orașul Petrila, David Negoi se află în această perioadă în România. El susține inițiative locale care vizează interzicerea jocurilor de noroc de tip păcănele în orașul natal.

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu

