Vila de protocol a lui Ceaușescu va fi readusă la viață de autoritățile din Timișoara

Autoritățile județene din Timiș au redeschis accesul în fosta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu, situată în apropierea Catedralei Mitropolitane din Timișoara, după ce administrația locală a decis exproprierea imobilului de la omul de afaceri Ovidiu Tender. Clădirea reintră astfel în patrimoniul Consiliului Județean Timiș, iar planurile autorităților vizează transformarea spațiului într-un hub cultural și artistic dedicat comunității.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a deschis vineri porțile fostei vile de protocol, după ce a dispus exproprierea clădirii și dizolvarea societății SC Intercenter, prin intermediul căreia administrația județeană s-a asociat cu Ovidiu Tender în urmă cu peste două decenii.

În toată această perioadă, imobilul nu a fost restaurat sau repus în circuitul public, ajungând într-o stare avansată de degradare.

„Am emis dispoziţia de expropriere pentru Vila Internaţional, o clădire lăsată în paragină în ultimele două decenii. Nu există niciun semn pe întreg amplasamentul acestui imobil că cineva ar fi avut vreo intenţie să facă vreo investiţie aici. (...). În urmă cu câteva săptămâni, am dat o hotărâre de consiliu judeţean pentru a expropria acest imobil, iar astăzi am putut intra în el, efectiv. Este un imobil cu potenţial uriaş, care a fost lăsat în paragină mai bine de 20 de ani.

Este şi un semnal pe care îl dăm oamenilor de afaceri, indiferent de numele omului de afaceri sau de numele companiei cu care avem diferite relaţii contractuale că atunci când relaţiile contractuale nu se respectă, indiferent de numele societăţii sau a omului de afaceri vom acţiona în acest fel, extrem de ferm, în folosul judeţului Timiş, pentru a recupera patrimoniul judeţului", a declarat Alfred Simonis.

Administrația județeană își propune ca imobilul să fie transformat într-un spațiu dedicat culturii și artei. În prezent este pregătit proiectul tehnic pentru restaurarea clădirii, iar lucrările propriu-zise ar urma să fie scoase la licitație anul viitor.

Clădirea are statut de monument istoric, ceea ce presupune o colaborare strânsă între Consiliul Județean Timiș, Direcția de Cultură și Ministerul Culturii pentru intervențiile de restaurare și valorificare a patrimoniului.

Pentru exproprierea vilei a fost stabilită suma de 500.000 de euro. În structura acționariatului, Ovidiu Tender deținea 55% din acțiuni, în timp ce Consiliul Județean Timiș avea 45%, situație care a împiedicat, în timp, autoritatea locală să realizeze investiții sau să utilizeze clădirea.

Fosta vilă de protocol are o istorie bogată și a găzduit, de-a lungul timpului, numeroase personalități din România și din străinătate. După Revoluția din 1989, aici au ajuns mai multe figuri importante ale vieții politice și diplomatice.

Printre cei care au trecut pragul clădirii se numără cosmonautul Charles Duke, membru al echipajului misiunii Apollo 16, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Petre Roman, Theodor Meleşcanu, Adrian Năstase, Mugur Isărescu, Adrian Severin, fostul comisar european pentru integrare Gunter Verheugen, precum și președintele Germaniei Johannes Rau. De asemenea, vila a găzduit foști ambasadori ai Statelor Unite, Austriei, Italiei, Franței, Chinei și Nigeriei.

În momentul în care Grupul Imobiliar Tender a devenit acționar majoritar la fosta vilă a lui Ceaușescu, reprezentanții companiei anunțau intenția de a transforma clădirea într-un hotel de cinci stele. Proiectul presupunea o investiție de câteva milioane de euro.

Dan Manolache, directorul GIT la acel moment, declara că ar urma să fie realizate lucrări ample pentru transformarea imobilului în primul hotel de cinci stele din Timișoara.

Privatizarea Hotelului Internațional s-a realizat însă fără licitație publică, prin încredințare directă, în perioada în care administrația județeană era condusă de Dan Ioan Șipoș. Conform contractului, investitorul trebuia să aloce aproximativ 60 de miliarde de lei vechi pentru modernizarea clădirii într-un interval de trei ani.

În realitate, în decursul anilor au fost realizate doar intervenții minore, iar clădirea a continuat să se degradeze. În prezent, tencuiala de pe fațade este distrusă aproape complet, iar imobilul necesită lucrări ample de restaurare pentru a putea fi redat circuitului public.