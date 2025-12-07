Marcel Ciolacu a votat pentru CJ Buzău: Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă

Marcel Ciolacu a votat duminică în cadrul alegerilor parțiale pentru președinția Consiliului Județean Buzău, funcție pentru care candidează și pe care speră să o preia. Scrutinul a fost convocat după ce mandatul a rămas vacant în urma demisiei social-democratului Lucian Romașcanu, desemnat membru al Curții Europene de Conturi începând cu 1 iulie 2025.

La scurt timp după exercitarea votului, fostul premier a făcut și o serie de declarații:

„E timpul să clădim împreună un viitor mai bun. Trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului și că, dacă vrem să aducem reforme, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu municipiul și celelalte autorități. Pentru a fi eficienți și a avea servicii mai bune și costuri mai mici, nu putem decât să acționăm prin acest parteneriat”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu afirmă că județul are nevoie de „un nou plan de dezvoltare, de expertiză, determinare și foarte mult bun-simț”, iar Autostrada Moldovei ar reprezenta o șansă majoră pentru economia locală. Întrebat dacă consideră un regres în cariera sa, întoarcerea acasă, acesta a răspuns că: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică! Am venit acasă!”.

El îndeamnă locuitorii să vină la urne, „pentru că doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votează.”

Fostul premier a administrat mai multe afaceri — inclusiv cunoscuta covrigărie din Buzău — și a intrat în politică tot aici, parcurgând etape precum consilier local (2000–2004), consilier județean (2004–2008), prefect interimar și viceprimar. Din 2012, a fost deputat, vicepremier și premier în alianța USL 2.0, construită sub pretextul „stabilității” alături de Nicolae Ciucă, sub patronajul fostului președinte Klaus Iohannis.

Ciolacu este candidatul cu cea mai mare notorietate în cursa locală, notorietate dobândită în perioada în care a ocupat funcția de premier, între 15 iunie 2023 și 6 mai 2025, dar și în urma eșecului sever suferit la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

Pentru prima dată după 1989, PSD nu a intrat în turul al doilea al prezidențialelor, Ciolacu obținând sub 19% și clasându-se pe locul al treilea, după Călin Georgescu (independent, cu discurs legionar) și candidata USR, Elena Lasconi.

Ulterior, acesta și-a dat demisia din funcția de președinte al PSD, locul lui fiind preluat de Sorin Grindeanu. În spațiul public a circulat inclusiv o filmare pe TikTok, în care Alfred Simonis îi spune, într-un joc („Ascultăm și nu judecăm”), că lideri din PSD i-au direcționat voturi lui George Simion.

Duminică dimineață s-au deschis secțiile de votare pentru cei peste 360.000 de alegători înscriși pe listele județului Buzău. În total, funcționează 424 de secții și au fost tipărite 398.829 de buletine de vot.

Pentru alegerile locale parțiale, Biroul Electoral Județean nr. 10 a validat opt candidaturi, în următoarea ordine pe buletin: Adrian Dogaru (S.O.S. România), Dragoș-Eugen Brînzea (POT), Mihai Răzvan Moraru (PNL și USR), Marcel Ciolacu (PSD), Ștefăniță Alin Avrămescu (AUR), Mihai Budescu (PRM), Gheorghe Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare), Silviu Iordache (independent).

Alegătorii pot vota exclusiv la secția unde sunt arondați în funcție de domiciliu sau, după caz, de reședința stabilită cu cel puțin șase luni înainte de data scrutinului — adică anterior zilei de 7 iunie 2025.