Politica

Marcel Ciolacu a votat pentru CJ Buzău: Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă

Comentează știrea
Marcel Ciolacu a votat pentru CJ Buzău: Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasăMarcel Ciolacu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Marcel Ciolacu a votat duminică în cadrul alegerilor parțiale pentru președinția Consiliului Județean Buzău, funcție pentru care candidează și pe care speră să o preia. Scrutinul a fost convocat după ce mandatul a rămas vacant în urma demisiei social-democratului Lucian Romașcanu, desemnat membru al Curții Europene de Conturi începând cu 1 iulie 2025.

Marcel Ciolacu: Am făcut cel mai mare pas din cariera mea!

La scurt timp după exercitarea votului, fostul premier a făcut și o serie de declarații:

„E timpul să clădim împreună un viitor mai bun. Trebuie să recunoaștem faptul că municipiul Buzău este motorul economic al județului și că, dacă vrem să aducem reforme, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu municipiul și celelalte autorități. Pentru a fi eficienți și a avea servicii mai bune și costuri mai mici, nu putem decât să acționăm prin acest parteneriat”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu afirmă că județul are nevoie de „un nou plan de dezvoltare, de expertiză, determinare și foarte mult bun-simț”, iar Autostrada Moldovei ar reprezenta o șansă majoră pentru economia locală. Întrebat dacă consideră un regres în cariera sa, întoarcerea acasă, acesta a răspuns că: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică! Am venit acasă!”.

Mirela Oprișor, în doliu. Tatăl actriței a murit: Am fost „fata lui tata”!
Mirela Oprișor, în doliu. Tatăl actriței a murit: Am fost „fata lui tata”!
Atacurile asupra Ucrainei zguduie sistemul energetic al Republicii Moldova. România intervine cu export masiv de energie
Atacurile asupra Ucrainei zguduie sistemul energetic al Republicii Moldova. România intervine cu export masiv de energie

El îndeamnă locuitorii să vină la urne, „pentru că doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votează.”

Fostul premier a administrat mai multe afaceri — inclusiv cunoscuta covrigărie din Buzău — și a intrat în politică tot aici, parcurgând etape precum consilier local (2000–2004), consilier județean (2004–2008), prefect interimar și viceprimar. Din 2012, a fost deputat, vicepremier și premier în alianța USL 2.0, construită sub pretextul „stabilității” alături de Nicolae Ciucă, sub patronajul fostului președinte Klaus Iohannis.

Consiliul județean Buzău

Consiliul județean Buzău. Sursă foto: Facebook

Parcursul politic al lui Marcel Ciolacu și contextul revenirii sale la Buzău

Ciolacu este candidatul cu cea mai mare notorietate în cursa locală, notorietate dobândită în perioada în care a ocupat funcția de premier, între 15 iunie 2023 și 6 mai 2025, dar și în urma eșecului sever suferit la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

Pentru prima dată după 1989, PSD nu a intrat în turul al doilea al prezidențialelor, Ciolacu obținând sub 19% și clasându-se pe locul al treilea, după Călin Georgescu (independent, cu discurs legionar) și candidata USR, Elena Lasconi.

Ulterior, acesta și-a dat demisia din funcția de președinte al PSD, locul lui fiind preluat de Sorin Grindeanu. În spațiul public a circulat inclusiv o filmare pe TikTok, în care Alfred Simonis îi spune, într-un joc („Ascultăm și nu judecăm”), că lideri din PSD i-au direcționat voturi lui George Simion.

Detalii despre organizarea alegerilor și lista completă a candidaților

Duminică dimineață s-au deschis secțiile de votare pentru cei peste 360.000 de alegători înscriși pe listele județului Buzău. În total, funcționează 424 de secții și au fost tipărite 398.829 de buletine de vot.

Pentru alegerile locale parțiale, Biroul Electoral Județean nr. 10 a validat opt candidaturi, în următoarea ordine pe buletin: Adrian Dogaru (S.O.S. România), Dragoș-Eugen Brînzea (POT), Mihai Răzvan Moraru (PNL și USR), Marcel Ciolacu (PSD), Ștefăniță Alin Avrămescu (AUR), Mihai Budescu (PRM), Gheorghe Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare), Silviu Iordache (independent).

Alegătorii pot vota exclusiv la secția unde sunt arondați în funcție de domiciliu sau, după caz, de reședința stabilită cu cel puțin șase luni înainte de data scrutinului — adică anterior zilei de 7 iunie 2025.

Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Stoicu Camy spune:
    7 decembrie 2025 la 10:35

    Cum ai ''facut'' facultate cand tu nu ai decat 10 clase si o profesionala, covrigarule?

Stiri calde

11:13 - Marcel Ciolacu a votat pentru CJ Buzău: Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă
11:05 - OrheiLand se închide pentru vizitatori după stoparea finanțării de către fugarul Ilan Șor
10:56 - Traian Băsescu: Am venit la vot îngrijorat
10:44 - Mirela Oprișor, în doliu. Tatăl actriței a murit: Am fost „fata lui tata”!
10:34 - Atacurile asupra Ucrainei zguduie sistemul energetic al Republicii Moldova. România intervine cu export masiv de energie
10:26 - Singura femeie care l-a pus la punct pe Picasso. Faima lui n-a impresionat-o

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale