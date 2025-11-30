Șeful ANAF: Fără măsuri, familia Iohannis ar putea să-și înstrăineze bunurile

Adrian Nica, șeful ANAF, a declarat că, inițial, a crezut că fostul președinte Klaus Iohannis și familia sa se vor conforma voluntar și vor plăti datoriile către Fisc. Nica a precizat că ANAF va face recurs la decizia Tribunalului Sibiu, care a respins măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis în dosarul legat de chiria încasată necuvenit pentru un imobil care nu le aparținea.

„Ne-am așteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară, pentru că ANAF are și în obiectul de activitate acordarea de eşalonări la plată. Am crezut că putem ajunge la o înțelegere amiabilă. Noi nu am purtat discuții directe, ci prin avocați. Au solicitat informații legate de expertiză, după care au decis să nu mai răspundă, iar noi am considerat că pierdem timpul și am făcut acțiune în instanță”, a declarat Nica la Antena 3 CNN.

Adrian Nica a recunoscut că este pentru prima dată când, după deliberarea unei instanțe de doar câteva ore, se respinge solicitarea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor unui debitor. „Acțiunea în instanță a vizat și un sechestru asigurător, care, într-adevăr, nu am mai avut până acum, adică să fie depus dimineața și respins până la prânz. Este dreptul instanței de judecată. Pot să vă spun că ANAF are o strategie clară și va acționa în continuare pentru punerea măsurilor asigurătorii, astfel încât această sumă să fie încasată”, a precizat șeful ANAF.

Nica a explicat că, în lipsa instituirii sechestrului, există riscul ca familia Iohannis, la fel ca alți contribuabili, să își înstrăineze bunurile pe perioada procesului, iar ANAF să nu mai poată recupera suma datorată: „Suma imputată de ANAF familiei Iohannis este de 4,7 milioane de lei, aproape un milion de euro, și include, pe lângă chiria de 320.000 de euro, majorări și penalități stabilite prin expertiză efectuată de un specialist în domeniu”.

„Eu mă aștept să câștigăm. Nu am mers pe varianta maximală, dar vă asigur că nu am exagerat cu nimic. S-a făcut același calcul ca în cazul oricărui contribuabil, fără nicio diferențiere”, a declarat Adrian Nica.