Radu Miruță este de părere că declarațiile Iranului nu reprezintă amenințări militare la adresa României

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat luni seară, în Parlament, că declarațiile recente ale purtătorului de cuvânt al Ministerului iranian de Externe nu trebuie interpretate ca amenințări militare la adresa României. Potrivit acestuia, afirmațiile oficialului iranian au făcut referire la aspecte juridice și politice, nu la acțiuni de natură militară.

Declarațiile ministrului vin după ce Teheranul a avertizat România că ar putea suporta consecințe pe plan politic și juridic în cazul în care ar permite Statelor Unite să utilizeze baze militare de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Iranului.

Radu Miruță a explicat că declarațiile oficialului iranian au fost analizate de autoritățile române și că acestea nu indică o amenințare militară directă.

„Am văzut o declaraţie a purtătorului de cuvânt de la Ministerul de Externe iranian, nu de la ministru, nu de la preşedinte. Acel lucru pe care l-am văzut nu făcea referire la ameninţări militare, ci făcea referire la chestiuni de natură juridică şi politică. Eu pot să vă răspund despre aspectele militare, spunându-vă că ceea ce Parlamentul a votat acum o săptămână este un element care sporeşte capacitatea de apărare a României şi care măreşte gradul de descurajare al celor care s-ar uita poate interesaţi să atenteze la siguranţa naţională”, a declarat ministrul Apărării.

Potrivit acestuia, deciziile adoptate recent de Parlament în domeniul apărării contribuie la întărirea capacității de descurajare a României.

Ministrul Apărării a precizat că prezența militarilor americani pe teritoriul României reprezintă un factor de securitate și nu un motiv de vulnerabilitate.

„Faptul că militari americani vin în România este ceva ce creşte gradul de descurajare, nu ceva ce scade gradul de descurajare”, a afirmat Radu Miruță.

El a subliniat că structurile specializate din România monitorizează permanent situația de securitate și că, în acest moment, nu există indicii privind o amenințare directă la adresa cetățenilor români.

„Din analizele pe care structurile specializate din România le au, nu există un risc suplimentar asociat neapărat românilor. Că există riscuri de, nu ştiu, atacuri teroriste, atentate, undeva în lume unde s-ar afla şi români, se poate întâmpla”, a adăugat ministrul.

Radu Miruță a precizat că Ministerul Apărării dispune de informații referitoare la eventualele riscuri de natură militară și că aceste evaluări sunt realizate permanent de structurile specializate.

Potrivit ministrului, până în prezent nu există date care să indice existența unor amenințări directe la adresa României în actualul context internațional.

În declarațiile sale, ministrul Apărării a făcut referire și la sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu.

Acesta a afirmat că România dispune de capabilități care pot contribui la prevenirea unor eventuale atacuri.

„Există certitudinea că România deţine o serie de capabilităţi pentru a preveni astfel de eventuale atacuri. Există preocuparea în permanenţă de a creşte gradul de înzestrare al armatei române pentru a fi capabili să descurajăm mai mult. La Comisia de Buget, am propus pentru înzestrarea armatei române o valoare de 38 la sută din întreg bugetul Ministerului Apărării. Mă ocup de un program SAFE, care rulează 21 de programe de înzestare noi, un număr mai mare decât toate programele din ultimii ani”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit acestuia, modernizarea armatei reprezintă o prioritate pentru autoritățile române în contextul actualelor tensiuni geopolitice.

Declarațiile ministrului român vin după ce Iranul a transmis un avertisment legat de utilizarea bazelor militare din România de către Statele Unite.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul consideră că statele nu ar trebui să se implice în conflictul militar.

„Dacă România îşi pune bazele la dispoziţia Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Baghaei într-o conferinţă de presă săptămânală.

El a afirmat că o astfel de situație ar putea atrage responsabilitate internațională pentru România.

„O astfel de acţiune ar fi inacceptabilă din perspectiva dreptului internaţional şi ar atrage responsabilitate internaţională pentru România”, a adăugat oficialul iranian.

În urma acestor declarații, Ministerul Afacerilor Externe din România a transmis că țara nu este implicată în conflictul militar.

Potrivit instituției, poziția României rămâne orientată către soluții diplomatice și către de-escaladarea tensiunilor.

MAE a subliniat că acordul bilateral semnat în 2006 oferă Statelor Unite cadrul legal pentru utilizarea bazelor militare din România.

De asemenea, ministerul a precizat că România găzduiește de peste un deceniu capabilități de apărare antirachetă.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că prioritatea României este reducerea tensiunilor și evitarea escaladării conflictului.

„Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieţi omeneşti şi conduc la degradarea securităţii şi a economiei globale”, a transmis MAE.