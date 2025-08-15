International Lansările SpaceX din California, blocate pe motive ecologiste







SpaceX se confruntă cu un nou refuz din partea autorităților din California, după ce Comisia de Coastă a respins, pentru a doua oară, planul Forțelor Spațiale ale SUA de a crește numărul lansărilor de la baza Vandenberg, din Santa Barbara County.

Oficialii comisiei au invocat lipsa de date privind impactul asupra mediului și comunităților locale, într-un context tensionat marcat de un proces intentat anterior de Elon Musk, potrivit Politico.

În ședința de joi, membrii Comisiei de Coastă din California au votat în unanimitate împotriva solicitării Forțelor Spațiale SUA de a mări plafonul lansărilor SpaceX de la 50 la 100 pe an.

Vicepreședinta Caryl Hart a subliniat că lipsesc informații esențiale pentru evaluarea impactului asupra faunei și zonelor locuite din apropiere.

Aceasta este a doua respingere oficială, după decizia din octombrie 2024, când comisia a refuzat creșterea de la 36 la 50 de lansări.

Atunci, Elon Musk a dat în judecată instituția, argumentând că SpaceX ar trebui exceptată de la obținerea permiselor comerciale, având în vedere natura federală a misiunilor.

Deși guvernatorul Gavin Newsom a criticat în trecut discuțiile politice din jurul lui Musk, membrii comisiei au evitat acum referirile directe la CEO-ul SpaceX.

În schimb, au accentuat lipsa de transparență a Forțelor Spațiale, acuzând că acestea protejează compania de obligația de a obține autorizații comerciale.

Comisia a invocat riscul de „daune ireversibile” asupra ecosistemului marin și resurselor de coastă, precum și lipsa unor studii privind efectele zgomotelor puternice provocate de lansări.

În mod surprinzător, nici reprezentanții SpaceX, nici cei ai Forțelor Spațiale nu au participat la ședință și nu au transmis puncte de vedere oficiale.

Deși votul comisiei nu poate opri efectiv creșterea numărului de lansări, decizia subliniază o fractură tot mai mare între autoritățile locale și instituțiile federale.

Forțele Spațiale au continuat implementarea planului după primul refuz, invocând prerogativele federale și nevoile de securitate națională.

Pe termen lung, conflictul ar putea influența modul în care sunt autorizate activitățile comerciale legate de spațiu, mai ales în state cu legislații stricte de mediu.

SpaceX plănuiește, de asemenea, construcția unei a doua rampe de lansare la Vandenberg, ceea ce ar putea amplifica disputele cu autoritățile de coastă și organizațiile ecologiste.