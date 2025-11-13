Rogalski Damaschin semnează campania de comunicare a IPO-ului Cris-Tim Family Holding: ofertă încheiată cu succes, cu subscrieri record din partea investitorilor de retail

Rogalski Damaschin a dezvoltat și implementat campania de comunicare a ofertei publice inițiale derulată și încheiată cu succes, în octombrie 2025, de Cris-Tim Family Holding, lider pe piețele de mezeluri și ready-meals din România.

Campania de comunicare a generat un interes extrem de ridicat din partea investitorilor de retail, care au subscris de 42 de ori tranșa din ofertă ce le-a fost dedicată, respectiv de 32 de ori după realocare, cel mai mare grad de subscriere pentru o ofertă publică derulată pe piața locală de capital.

Implementarea campaniei de comunicare confirmă expertiza pluridisciplinară a echipei Rogalski Damaschin de a dezvolta proiecte strategice care convertesc încrederea publică în valoare economică.

„Acesta este al treilea proiect de IPO în care contribuim cu expertiza noastră de comunicare strategică. Este însă primul derulat în plină epocă a dominației algoritmilor și inteligenței artificiale, despre care știm cum modifică accesul oamenilor la informații. Ceea ce nu s-a modificat este modul în care companiile își construiesc și comunică succesul. Am găsit în Cris-Tim Family Holding o echipă care a înțeles ce trebuie făcut diferit în contextul de acum, chiar dacă subiectul este unul foarte bine reglementat. Rezultatele obținute prin această abordare creativă a comunicării pentru IPO ne-au confirmat toate ipotezele strategice. Pentru mine, acesta este proiectul din care am învățat cel mai mult despre impactul pe care comunicarea îl are asupra succesului în afaceri", a declarat Eliza Rogalski, Founder & Managing Partner, Head of Corporate Reputation Rogalski Damaschin.

„Lucrând la strategia de comunicare a IPO-ului nostru, am descoperit în Rogalski Damaschin o echipă solidă, creativă, cu o gândire strategică orientată spre rezultate, și nu doar pe termen scurt, ci pe termen lung. Sunt acei profesioniști ghidați de mottoul «hai să facem lucrurile altfel!» Cu siguranță acest aspect a fost un factor foarte important care a contribuit decisiv la percepția de încredere asupra companiei noastre, dovedită indubitabil prin gradul de suprasubscriere al ofertei. Împreună am fost ghidați de importanța factorului numit transparență, în tot ceea ce am construit, dar mai mult decât atât, am făcut-o într-un mod autentic, plăcut și ușor de înțeles”, a declarat Radu Timiș Jr., CEO Cris-Tim Family Holding.

Campania a fost structurată astfel încât să amplifice capitalul de încredere creat anterior, în cei peste 30 de ani de activitate ai Cris-Tim, și să ofere acces transparent la informații și planuri de business de natură să proiecteze acest capital de încredere și în viitor. Astfel, strategia de comunicare propusă de Rogalski Damaschin a urmărit cu precădere mobilizarea investitorilor de retail, ceea ce s-a confirmat încă din primele două zile de la debutul ofertei care s-au încheiat cu un procent de subscriere de 197%, în condițiile în care întreaga ofertă a fost planificată pentru perioada 17 - 29 octombrie 2025.

Campania a debutat în 29 septembrie 2025, odată cu anunțarea intenției de listare a companiei, prin utilizarea unui set de instrumente de comunicare standard în completarea cărora agenția a dezvoltat și un Video News Release.

Acesta a avut rolul de a amplifica în mod organic mesajele care anunțau intenția de listare de-a lungul tuturor rețelelor social media, astfel încât să se mențină cât mai mult timp în atenția potențialilor investitori până la aprobarea și comunicarea detaliilor tehnice ale ofertei.

Astfel, campania de comunicare a IPO-ului a declanșat un efect de bulgăre de zăpadă și a imprimat subscrierii un pronunțat caracter FoMo, generat de peste 120 de apariții în social media și peste 350 de articole în presa generalistă și financiară cu o audiență cumulată de 2,1 milioane.

Strategia a inclus și un plan de comunicare calibrat pentru fiecare moment din procesul de derulare a ofertei, printre care: un spot TV, o pagină dedicată secțiunii de Relații cu Investitorii, diverse execuții pentru mediul online, social media, PR și organizarea de evenimente. La sfârșitul ofertei, compania a atras de la investitorii de retail și instituționali 454,35 milioane lei.

Cu peste 15 ani de activitate, Rogalski Damaschin este una dintre cele mai influente și performante agenții de comunicare din România, având un portofoliu de clienți care activează în industriile de energie, tehnologie, industria auto, servicii financiar bancare, industria farmaceutică, dezvoltare urbană, construcții, cultură sau motivarea forței de muncă. Agenția este membră a PROI Worldwide și a fost clasată în anul 2020 pe locul 3 în topul celor mai creative agenții din EMEA.

Viziunea agenției este de a ajunge la rezultate pentru clienții săi prin puterea imaginației. Contextul plin de schimbări și provocări forțează mediul de business să răspundă prin modalități care sunt în linie cu obiectivele de creștere dar și cu așteptările publice. Prin exercițiul imaginației, agenția descoperă perspective de comunicare care explorează semnificații noi, cu rolul de a ajunge la rezultate concrete, măsurabile și relevante pentru business. Agenția își susține manifestul “imaginație pentru rezultate” printr-o cultură a curiozității, a curajului și empatiei, a colaborării și încrederii reciproce.