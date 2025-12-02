Elon Musk are în plan să producă un milion de roboți pe an

Planurile ambițioase ale lui Elon Musk privind dezvoltarea unei armate de roboți Tesla vin într-un moment în care industria chineză a trecut deja la producția și comercializarea pe scară tot mai largă a roboților umanoizi. În timp ce Musk își prezintă strategia pentru Silicon Valley, companiile din China comunistă se laudă că lansează modele funcționale la prețuri mult mai reduse, notează LA Times.

„SUA conduc la inovație tehnologică, China la viteza de implementare”, afirmă P.K. Tseng, analist la TrendForce. „Momentul decisiv va fi atunci când umanoizii vor trece de la prototipuri la utilizare pe scară largă.”

În cadrul întâlnirii anuale cu acționarii Tesla, Elon Musk a apărut dansând alături de roboții Optimus și a vorbit despre o fabrică viitoare la Fremont, care ar putea avea capacitatea de a produce un milion de unități pe an. Prețul estimat pentru un astfel de robot este de aproximativ 20.000 de dolari.

Republica Populară Chineză susține că s-ar afla deja cu un pas înainte. Unitree Robotics vinde pe piață roboți umanoizi care pot merge, dansa și îndeplini sarcini simple, modelul de bază având un cost de circa 6.000 de dolari.

„Deși robotul Unitree este mult mai puțin sofisticat decât Optimus, China deține un avantaj prin faptul că a ajuns deja în magazine la un preț redus. Mai mult decât atât, are infrastructura, piesele și forța de muncă pentru a produce rapid umanoizi la costuri mici”, susține P.K. Tseng.

Datele Federației Internaționale de Robotică arată amploarea fenomenului: nu mai puțin de 80 de companii chineze lucrează la roboți umanoizi, de cinci ori mai multe decât în Statele Unite. Un raport Morgan Stanley indică faptul că firmele chineze au lansat de peste două ori mai mulți roboți decât cele americane și au solicitat de trei ori mai multe brevete care includ termenul „umanoid”.

Roboții Unitree au devenit cunoscuți după o demonstrație în care au dansat sincron un dans tradițional chinezesc, modelul utilizat având un preț de aproximativ 90.000 de dolari. Compania a câștigat cursa de deschidere la primele Jocuri de Roboți Umanoizi de la Beijing și se pregătește de listare la bursă, evaluarea estimată ajungând până la 7 miliarde de dolari.

„Va părea ca o persoană îmbrăcată într-un costum de robot”, a spus Musk. „Va fi ceva cu adevărat special.” Tesla mizează pe capacitatea de integrare a software-ului și mecanicii, dar și pe experiența sa în producția în masă, pentru a diferenția modelul Optimus.

În același timp, producători chinezi precum XPeng prezintă roboți cu mers natural, sprijiniți cu bani de regimul comunist de la Beijing. „Nu sunt pionieri în nimic. Dar construiesc mulți roboți, îi vând extrem de ieftin și încearcă pur și simplu să-i introducă pe piață”, explică Erik Walenza-Slabe, partener la Asia Growth Partners.

Potrivit estimărilor Morgan Stanley, piața roboților umanoizi ar putea ajunge la 5 trilioane de dolari până în 2050, iar China ar putea avea de patru ori mai mulți astfel de roboți în uz decât Statele Unite. Chiar dacă producția americană va continua să crească, dependența de componente fabricate în China ar putea limita ritmul de expansiune al companiilor precum Tesla.