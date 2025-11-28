China trimite roboți umanoizi la granița cu Vietnam. S-a semnat un acord de zeci de milioane de dolari

China avansează rapid în direcția utilizării pe scară largă a roboților umanoizi, odată cu semnarea unui contract de 37 de milioane de dolari pentru instalarea acestora la frontiera cu Vietnam. UBTech Robotics a obținut acordul pentru a desfășura modelul Walker S2 în punctele de trecere din Guangxi, cu scopul de a spori eficiența operațiunilor de control la frontieră și a celor industriale. Roboții, capabili să își schimbe autonom bateria, ar urma să intre în funcțiune începând din luna decembrie, conform indiandefencereview.com.

Acordul semnat cu centrul dedicat roboților umanoizi din Fangchenggang, un oraș costier situat în Guangxi, marchează una dintre cele mai ample utilizări ale roboților umanoizi în cadrul unor operațiuni guvernamentale din China. Walker S2 sunt programați să intervină în activități diverse — de la ghidarea călătorilor și gestionarea fluxului de persoane, până la efectuarea de patrulări în zonele de trecere a frontierei.

Pe lângă atribuțiile legate de graniță, roboții vor fi folosiți și în mediile de producție pentru misiuni de inspecție, ceea ce subliniază intenția Chinei de a extinde aplicabilitatea roboților în industrie și în serviciile publice.

În centrul acestei inițiative se află robotul Walker S2, dezvoltat de UBTech și considerat primul robot umanoid din lume care își poate schimba bateria complet autonom. Această funcție îl face potrivit pentru misiuni continue, în special în zone cu cerințe ridicate, cum ar fi punctele vamale sau liniile industriale.

UBTech precizează că robotul își poate înlocui bateria epuizată în aproximativ trei minute, permițând funcționarea aproape neîntreruptă fără intervenție umană. Walker S2 dispune de 52 de grade de libertate, mâini foarte flexibile și poate transporta până la 15 kilograme pe fiecare braț, fiind proiectat pentru operațiuni complexe din domeniul logistic și industrial.

Sistemul său de percepție, dotat cu vedere stereo binoculară, îi permite să se adapteze în spații dinamice, precum hale de producție sau zonele de verificare la frontieră. UBTech poziționează Walker S2 ca una dintre cele mai performante soluții robotice pentru aplicații industriale.

Implementarea roboților în Guangxi reprezintă doar o parte din eforturile Chinei de a extinde automatizarea în sectoare-cheie, precum producția industrială, sistemul medical sau administrația urbană. Walker S2 este așteptat să fie utilizat inclusiv în industrii precum oțelul, cuprul și aluminiul, unde va efectua inspecții regulate.

Creșterea cererii pentru roboți umanoizi în activități industriale și servicii publice reflectă ambiția Chinei de a deveni lider mondial în robotică umanoidă. Autoritățile chineze susțin puternic această direcție de dezvoltare, iar contractul semnat cu UBTech se aliniază țintelor pe termen lung privind extinderea automatizării în sectoarele public și privat.

UBTech intenționează să atingă o capacitate anuală de producție de până la 10.000 de unități de roboți umanoizi industriali până în 2027, pe fondul creșterii cererii pentru gama Walker S2.

Rezultatele obținute de UBTech cu modelul Walker S2 se înscriu într-un context de creștere accelerată a pieței roboților umanoizi. Rapoartele arată că, până la finalul lunii noiembrie 2025, comenzile pentru seria Walker au ajuns la 1,1 miliarde de yuani (aproximativ 115 milioane de dolari).

Compania estimează că va livra 500 de unități Walker S2 până la sfârșitul anului și că își va extinde semnificativ producția în următorii ani. Roboții UBTech sunt deja folosiți într-o varietate de industrii, precum producția auto, huburile logistice și fabricile automatizate.

Scalarea producției, împreună cu platforma software BrainNet — responsabilă de planificarea autonomă a sarcinilor și configurarea scenariilor operaționale — ar trebui să accelereze integrarea roboților umanoizi în tot mai multe domenii.

Pe măsură ce producția crește, iar aplicațiile se diversifică, strategia UBTech include reducerea costurilor, pentru ca modele precum Walker S2 să devină accesibile unui număr și mai mare de industrii în anii următori.