Elon Musk spune că a ajuns să creadă în existența lui Dumnezeu. Schimbare profundă de viziune a celui mai bogat om de pe pământ
- Cristi Buș
- 13 decembrie 2025, 09:16
- Elon Musk vorbește despre o schimbare majoră în convingerile sale spirituale
- Declarațiile au fost făcute într-un podcast găzduit de Katie Miller
- De la ateism la respect pentru valorile creștine fundamentale
- Musk se definește drept „creștin cultural” și laudă învățăturile lui Iisus
- Ideea unei „simulări” rămâne prezentă în discursul despre divinitate
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, afirmă că opiniile sale despre Dumnezeu s-au schimbat. Fostul ateu vorbește despre Creator, valori creștine și o posibilă „simulare” a universului.
Elon Musk vorbește despre o schimbare majoră în convingerile sale spirituale
Elon Musk, în vârstă de 54 de ani, proprietarul companiilor Tesla, SpaceX și X, afirmă că opiniile sale despre Dumnezeu au cunoscut o transformare semnificativă în ultimii ani. Potrivit celui mai recent Index Bloomberg Billionaires, Musk este în prezent cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 462 de miliarde de dolari.
Miliardarul american, cunoscut mult timp pentru pozițiile sale agnostice sau explicit ateiste, a declarat recent că a ajuns să creadă că Dumnezeu există, o afirmație care marchează o schimbare notabilă față de pozițiile sale publice anterioare.
Declarațiile au fost făcute într-un podcast găzduit de Katie Miller
Schimbarea de discurs a fost exprimată în timpul unei apariții la podcastul „The Katie Miller”, găzduit de soția lui Stephen Miller. În cadrul discuției, Musk a vorbit despre originea universului și despre modul în care percepe ideea de divinitate.
„Cred că acest univers provine din ceva. Oamenii au etichete diferite [pentru Dumnezeu]”, a declarat Elon Musk, potrivit Daily Mail.
El a adăugat că îl admiră pe creatorul universului și a afirmat explicit că „Dumnezeu este Creatorul”, formulare care contrastează cu declarațiile sale mai vechi, în care susținea că nu crede în nimic.
De la ateism la respect pentru valorile creștine fundamentale
Elon Musk a început să vorbească public despre o reevaluare a convingerilor sale încă din 2022. De atunci, el a exprimat în mai multe rânduri un respect tot mai mare pentru valorile creștine fundamentale, pe care anterior le respingea.
Într-una dintre intervențiile sale din ultimii ani, Musk a recunoscut că a fost „un prost pentru că nu a apreciat înțelepciunea lor profundă”, referindu-se la valorile morale promovate de creștinism.
Această schimbare nu a fost prezentată ca o convertire religioasă în sens clasic, ci mai degrabă ca o reconsiderare a rolului spiritualității și al tradițiilor religioase în societate.
Musk se definește drept „creștin cultural” și laudă învățăturile lui Iisus
Anul trecut, fondatorul SpaceX și Tesla s-a autointitulat „creștin cultural”, explicând că apreciază în mod special învățăturile lui Iisus Hristos despre iubire, bunătate și iertare. Potrivit lui Musk, aceste principii au o valoare socială profundă și contribuie la coeziunea comunităților.
Declarațiile sale au fost interpretate de unii ca o încercare de a separa dimensiunea culturală și morală a creștinismului de practica religioasă propriu-zisă.
Ideea unei „simulări” rămâne prezentă în discursul despre divinitate
În același episod de podcast, Elon Musk a revenit asupra unei teorii pe care a mai susținut-o în trecut, potrivit căreia universul ar putea fi o simulare extrem de complexă.
Musk a sugerat că „creatorul nostru ar putea pur și simplu să ruleze o simulare masivă pe computer”, iar viețile oamenilor nu ar fi altceva decât „jocul video al cuiva”.
Această perspectivă, aflată la granița dintre filozofie, tehnologie și teologie, a devenit un element constant al discursului său despre existență și sens.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.