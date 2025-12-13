Elon Musk spune că a ajuns să creadă în existența lui Dumnezeu. Schimbare profundă de viziune a celui mai bogat om de pe pământ

Elon Musk, cel mai bogat om din lume, afirmă că opiniile sale despre Dumnezeu s-au schimbat. Fostul ateu vorbește despre Creator, valori creștine și o posibilă „simulare” a universului.

Elon Musk, în vârstă de 54 de ani, proprietarul companiilor Tesla, SpaceX și X, afirmă că opiniile sale despre Dumnezeu au cunoscut o transformare semnificativă în ultimii ani. Potrivit celui mai recent Index Bloomberg Billionaires, Musk este în prezent cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 462 de miliarde de dolari.

Miliardarul american, cunoscut mult timp pentru pozițiile sale agnostice sau explicit ateiste, a declarat recent că a ajuns să creadă că Dumnezeu există, o afirmație care marchează o schimbare notabilă față de pozițiile sale publice anterioare.

Schimbarea de discurs a fost exprimată în timpul unei apariții la podcastul „The Katie Miller”, găzduit de soția lui Stephen Miller. În cadrul discuției, Musk a vorbit despre originea universului și despre modul în care percepe ideea de divinitate.

„Cred că acest univers provine din ceva. Oamenii au etichete diferite [pentru Dumnezeu]”, a declarat Elon Musk, potrivit Daily Mail.

El a adăugat că îl admiră pe creatorul universului și a afirmat explicit că „Dumnezeu este Creatorul”, formulare care contrastează cu declarațiile sale mai vechi, în care susținea că nu crede în nimic.

Elon Musk a început să vorbească public despre o reevaluare a convingerilor sale încă din 2022. De atunci, el a exprimat în mai multe rânduri un respect tot mai mare pentru valorile creștine fundamentale, pe care anterior le respingea.

Într-una dintre intervențiile sale din ultimii ani, Musk a recunoscut că a fost „un prost pentru că nu a apreciat înțelepciunea lor profundă”, referindu-se la valorile morale promovate de creștinism.

Această schimbare nu a fost prezentată ca o convertire religioasă în sens clasic, ci mai degrabă ca o reconsiderare a rolului spiritualității și al tradițiilor religioase în societate.

Anul trecut, fondatorul SpaceX și Tesla s-a autointitulat „creștin cultural”, explicând că apreciază în mod special învățăturile lui Iisus Hristos despre iubire, bunătate și iertare. Potrivit lui Musk, aceste principii au o valoare socială profundă și contribuie la coeziunea comunităților.

Declarațiile sale au fost interpretate de unii ca o încercare de a separa dimensiunea culturală și morală a creștinismului de practica religioasă propriu-zisă.

În același episod de podcast, Elon Musk a revenit asupra unei teorii pe care a mai susținut-o în trecut, potrivit căreia universul ar putea fi o simulare extrem de complexă.

Musk a sugerat că „creatorul nostru ar putea pur și simplu să ruleze o simulare masivă pe computer”, iar viețile oamenilor nu ar fi altceva decât „jocul video al cuiva”.

Această perspectivă, aflată la granița dintre filozofie, tehnologie și teologie, a devenit un element constant al discursului său despre existență și sens.