SUV-ul care rescrie regulile autonomiei: 1.700 de kilometri fără oprire

Un nou SUV care stabilește un record mondial la capitolul autonomie a fost lansat recent pe piața chineză, promițând să revoluționeze segmentul vehiculelor electrice. Modelul atrage atenția prin capacitatea sa de a parcurge distanțe mult mai mari decât orice alt SUV disponibil în prezent, scutind șoferii de griji la drumuri lungi, informează techradar.com.

SUV-ul G7 atrage atenția nu doar prin performanțele sale impresionante, ci și prin designul contemporan și tehnologiile avansate, menite să ofere o experiență de condus sigură și confortabilă. Lansarea sa pe piața chineză ar putea fi doar primul pas într-o extindere internațională care îi poate pune probleme chiar și producătorului Tesla.

Producătorul chinez de vehicule electrice Xpeng a prezentat recent versiunea cu autonomie extinsă a SUV-ului G7, alături de sedanul P7+.

Compania mizează pe succesul acestora nu doar pe plan intern, ci și pe piețele europene, din Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Africa, unde intenționează să își dezvolte prezența în următorii ani.

Aceasta este posibilă datorită unei combinații între bateria de 55,8 kWh și un motor pe benzină de mici dimensiuni, susținut de un rezervor de 60 de litri. În aceste condiții, vehiculul poate parcurge până la 1.704 kilometri atunci când bateria și rezervorul sunt complet încărcate.

Spre deosebire de sistemele hibride convenționale, care alternează între motorul electric și cel termic, tehnologia EREV folosită de Xpeng menține întotdeauna propulsia electrică.

Motorul pe benzină funcționează exclusiv ca generator, încărcând bateria în timpul deplasării, oferind astfel o autonomie extinsă fără a compromite experiența condusului electric.

Compania chineză Xpeng subliniază că SUV-ul G7 cu autonomie extinsă poate parcurge distanța echivalentă cu drumul de la Seattle la Los Angeles fără a fi nevoie de reîncărcare, sau de la Beijing la Shanghai pentru șoferii locali. Kilometrajul total depășește cu mult chiar și cele mai eficiente modele pe benzină sau motorină, oferind o autonomie impresionantă, care satisface chiar și pasionații de condus pe distanțe lungi.

La evenimentul organizat în Guangzhou, Xpeng a prezentat și sedanul P7+, echipat cu aceeași tehnologie de „autonomie super extinsă”. Președintele și directorul general, He Xiaopeng, a precizat că bateria SUV-ului G7 asigură singură 430 km, cea mai mare distanță înregistrată la modelele EREV, iar autonomia totală a vehiculului ajunge la 1.550 km.

G7 este disponibil în China la prețul de pornire de aproximativ 28.000 de dolari, atât versiunea electrică cu autonomie extinsă, cât și cea pur electrică având același cost. Sedanul P7+ urmează o strategie similară, ambele versiuni pornind de la aproximativ 26.600 de dolari.

Xpeng și-a întors privirea către piețele internaționale, vizând Europa și nu numai. Inspirată de modelul Tesla, compania s-a impus rapid ca unul dintre principalii producători de vehicule electrice din China, depășindu-i anul trecut pe rivalii Nio și Li Auto în ceea ce privește livrările.

Totuși, fondatorul și președintele Xpeng, He Xiaopeng, recunoaște că cererea pentru vehicule 100% electrice nu este la fel de puternică în afara Chinei. Din acest motiv, strategia companiei a evoluat pentru a include versiuni hibride și modele cu autonomie extinsă, adresându-se consumatorilor indeciși în privința mașinilor cu energie nouă.

Această abordare face parte din ceea ce compania numește „strategia globală 2.0”, menită să o extindă în tot mai multe țări din Europa, Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Africa, aducând-o direct în competiție cu Tesla și BYD.

Recent, BYD a depășit Tesla ca cel mai mare vânzător de vehicule electrice din lume, raportând o creștere de aproape 28% a vânzărilor de mașini pe baterii în 2025, atingând 2,25 milioane de unități. În același timp, Tesla a înregistrat o scădere de aproape 9%, vânzând 1,64 milioane de vehicule la nivel global.