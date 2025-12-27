Tesla Model 3, investigate. Autoritățile americane investighează mecanismul ușilor

Autoritatea americană pentru siguranţa traficului rutier (NHTSA) a anunţat deschiderea unei investigaţii referitoare la sistemele de deschidere de urgenţă la sedanurile compacte Tesla Model 3 din anul de fabricaţie 2022, în urma unor îngrijorări legate de accesibilitatea şi identificarea acestor mecanisme în situaţii critice.

Investigaţia, iniţiată pe 23 decembrie, este rezultatul unei petiţii conform căreia mecanismul mecanic de deschidere a uşilor ar fi “ascuns, neetichetat şi dificil de localizat în caz de urgenţă”.

Biroul pentru Investigarea Defectelor din cadrul NHTSA a precizat că analiza vizează aproximativ 179.071 de vehicule Tesla Model 3 din anul de fabricaţie 2022.

Conform documentelor oficiale, la baza investigaţiei stă o petiţie depusă în data de 24 noiembrie 2025, în care se susţine că mecanismul mecanic de eliberare a uşilor nu este uşor de găsit de către ocupanţi sau salvatori în situaţii de urgenţă, nefiind vizibil sau etichetat în mod clar.

În prezent, investigaţia este în faza de evaluare a petiţiei de defect, etapă în care autoritatea colectează informaţii pentru a decide dacă va trece la o investigaţie formală.

Petiţia care a dus la deschiderea investigaţiei susţine că la unele Tesla Model 3 sistemele electronice de deschidere a uşilor, care se bazează pe butoane în locul mânerelor tradiţionale, pot deveni inaccesibile, în special în cazul în care alimentarea electrică este întreruptă.

Documentele oficiale notează că mecanismele mecanice de deschidere manuală sunt prezente pentru situaţii de urgenţă sau pene de curent, dar ar fi ascunse, neetichetate şi dificil de localizat în timpul unei urgenţe.

Petiţia a fost primită pe fondul unor relatări privind cazuri în care ocupanţii sau salvatorii ar fi întâmpinat dificultăţi în identificarea acestor mecanisme după accidente grave.

Aceasta nu este prima dată când NHTSA examinează sistemele de deschidere a uşilor la vehiculele Tesla. În septembrie 2025, agenţia a deschis o evaluare preliminară separată pentru aproximativ 174.290 de vehicule Tesla Model Y, după sesizări privind defectarea mânerelor electronice ale uşilor.

Investigarea sistemelor de deschidere vine în contextul unor acţiuni legale legate de accidente grave, inclusiv un proces intentat luna trecută în Wisconsin, în care reclamanţii susţin că ocupanţii unui Tesla Model S au fost blocaţi în interior după un incendiu din cauza unui posibil defect de proiectare a uşilor.

De asemenea, au fost deschise procese după un accident cu un Cybertruck în apropiere de San Francisco, în care uşile nu ar fi putut fi deschise după impact.

Autoritatea de reglementare a subliniat că deschiderea unei investigaţii nu implică automat o rechemare în service, ci reprezintă primul pas într-un proces de analiză mai amplă. Dacă NHTSA va stabili că există un defect de siguranţă, această etapă ar putea conduce la alte măsuri, inclusiv posibile rechemări.

Pe măsură ce analiza continuă, NHTSA poate solicita informaţii suplimentare de la Tesla şi poate extinde investigaţia pentru a include evaluări tehnice privind accesibilitatea şi operabilitatea mecanismelor de urgenţă.