International

Dalai Lama respinge orice legătură cu Jeffrey Epstein, după relatările presei din China

Comentează știrea
Dalai Lama respinge orice legătură cu Jeffrey Epstein, după relatările presei din ChinaDalai Lama. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Dalai Lama, liderul spiritual budist în exil, a transmis, prin biroul său de presă, că nu l-a întâlnit niciodată pe Jeffrey Epstein, după ce anumite publicații chineze au sugerat o legătură între cei doi.

Numele lui Dalai Lama, în dosarele lui Jeffrey Epstein

O analiză a milioanelor de documente din dosarele Epstein, făcute publice de Departamentul american de Justiție, arată că numele Dalai Lama apare de 154 de ori. Cu toate acestea, nu există nicio mențiune sau indiciu că ar fi existat vreo întâlnire între liderul budist și infractorul sexual american.

Joi, postul chinez China Global Television Network (CGTN) a raportat că numele Dalai Lama figurează de cel puțin 169 de ori în dosarele Epstein și a menționat un e-mail din 2012 în care un expeditor anonim sugerează unei persoane să participe la un eveniment pe o insulă unde „Dalai Lama urma să vină”.

Epstein

Sursa foto: Platforma X

Poziția oficială a biroului Dalai Lama

„Anumite articole recente din mass-media și publicații pe rețelele de socializare încearcă să stabilească o legătură între Sanctitatea Sa Dalai Lama și Jeffrey Epstein. Putem confirma fără echivoc că Sanctitatea Sa nu l-a întâlnit niciodată pe Jeffrey Epstein și nu a autorizat pe nimeni să interacționeze cu acesta în numele său”, se arată într-un comunicat publicat pe platforma X de biroul Dalai Lama.

Autostrada Transilvania. Lotul de 155 km, pe care circulația este așteptată în 2026
Autostrada Transilvania. Lotul de 155 km, pe care circulația este așteptată în 2026
Vacanțe cu ploaie, banii înapoi. Turiștii pot primi despăgubiri pentru zilele afectate
Vacanțe cu ploaie, banii înapoi. Turiștii pot primi despăgubiri pentru zilele afectate

Potrivit comunicatului, simpla menționare a unei persoane în dosarele Epstein nu implică în niciun fel că aceasta ar fi comis vreo faptă reprobabilă.

Liderul spiritual budist, criticat de China

China, care consideră Tibetul parte integrantă a sa, îl critică constant pe Dalai Lama, pe care îl numește rebel și separatist, pentru campaniile sale pentru autonomie tibetană.

Laureat al Premiului Nobel pentru Pace și în vârstă de 90 de ani, Dalai Lama a fugit din capitala tibetană Lhasa în 1959, la vârsta de 23 de ani, după reprimarea unei revolte de către trupele chineze. De atunci, trăiește în exil în nordul Indiei și nu s-a mai întors niciodată. Liderul spiritual are milioane de adepți la nivel global, inclusiv numeroase celebrități.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:34 - Moya, robotul cu piele caldă și ochi digitali, primul humanoid complet biomimetic din lume
17:27 - Romanița Iovan, dezvăluiri dureroase: Adrian Iovan putea fi salvat, asta e tristețea cea mare
17:18 - Autostrada Transilvania. Lotul de 155 km, pe care circulația este așteptată în 2026
17:11 - Cele mai scumpe tablouri din lume. Au doborât toate așteptările
17:02 - Trucuri simple de iluzionism, cu care să-ți impresionezi prietenii și familia. Video
16:54 - Doar 5 minute de mișcare zilnică reduc riscul de deces cu 30% pentru persoanele sedentare

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale