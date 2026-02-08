Dalai Lama respinge orice legătură cu Jeffrey Epstein, după relatările presei din China

Dalai Lama, liderul spiritual budist în exil, a transmis, prin biroul său de presă, că nu l-a întâlnit niciodată pe Jeffrey Epstein, după ce anumite publicații chineze au sugerat o legătură între cei doi.

O analiză a milioanelor de documente din dosarele Epstein, făcute publice de Departamentul american de Justiție, arată că numele Dalai Lama apare de 154 de ori. Cu toate acestea, nu există nicio mențiune sau indiciu că ar fi existat vreo întâlnire între liderul budist și infractorul sexual american.

Joi, postul chinez China Global Television Network (CGTN) a raportat că numele Dalai Lama figurează de cel puțin 169 de ori în dosarele Epstein și a menționat un e-mail din 2012 în care un expeditor anonim sugerează unei persoane să participe la un eveniment pe o insulă unde „Dalai Lama urma să vină”.

„Anumite articole recente din mass-media și publicații pe rețelele de socializare încearcă să stabilească o legătură între Sanctitatea Sa Dalai Lama și Jeffrey Epstein. Putem confirma fără echivoc că Sanctitatea Sa nu l-a întâlnit niciodată pe Jeffrey Epstein și nu a autorizat pe nimeni să interacționeze cu acesta în numele său”, se arată într-un comunicat publicat pe platforma X de biroul Dalai Lama.

Potrivit comunicatului, simpla menționare a unei persoane în dosarele Epstein nu implică în niciun fel că aceasta ar fi comis vreo faptă reprobabilă.

China, care consideră Tibetul parte integrantă a sa, îl critică constant pe Dalai Lama, pe care îl numește rebel și separatist, pentru campaniile sale pentru autonomie tibetană.

Laureat al Premiului Nobel pentru Pace și în vârstă de 90 de ani, Dalai Lama a fugit din capitala tibetană Lhasa în 1959, la vârsta de 23 de ani, după reprimarea unei revolte de către trupele chineze. De atunci, trăiește în exil în nordul Indiei și nu s-a mai întors niciodată. Liderul spiritual are milioane de adepți la nivel global, inclusiv numeroase celebrități.