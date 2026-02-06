Poliția britanică a făcut percheziții la două adrese ale lui Peter Mandelson 

Poliția britanică a făcut, vineri, percheziții la două adrese, în ancheta în care este vizat fostul ministru Peter Mandelson, suspectat că i-ar fi transmis informații sensibile lui Jeffrey Epstein, potrivit AFP.

Poliția a deschis, marți, o anchetă după ce documente din dosarele Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA, sugerează că Peter Mendelson i-ar fi transmis lui Epstein informații susceptibile de a influenta piețele, în special în perioada în care a fost ministru în guvernul laburist al lui Gordon Brown, între 2008 şi 2010.

Perchezițiile au avut loc la o adresă din Wiltshire, în sud-vestul Angliei, și la o altă adresă din cartierul Regent’s Park, situat în districtul Camden din Londra, potrivit unui comunicat transmis de poliția metropolitană.

Operațiunile sunt legate de „ancheta în curs care vizează un bărbat de 72 de ani, pentru infracțiuni legate de o abatere în exercitarea unei funcții oficiale”, a transmis poliția, fără a-l numi explicit pe Peter Mandelson. Autoritățile au precizat că acesta nu a fost arestat și că investigația este în desfășurare.

Ultimele dezvăluiri privind relația dintre Peter Mandelson și Jeffrey Epstein au avut consecințe politice imediate. Premierul Keir Starmer se confruntă cu o contestare tot mai vizibilă în interiorul Partidului Laburist, pe fondul întrebărilor legate de decizia sa de a-l numi pe Mandelson ambasador al Marii Britanii la Washington, în decembrie 2024.

Starmer l-a revocat din această funcție în septembrie 2025, după apariția unor informații anterioare din dosarele Epstein. După ce a afirmat că regretă numirea lui Peter Mandelson, Keir Starmer și-a cerut, joi, scuze victimelor lui Jeffrey Epstein pentru această decizie, precizând totodată că intenționează să rămână la Downing Street.

„Îmi pare rău că am crezut minciunile lui Mandelson şi că l-am numit”, a declarat Keir Starmer. „Știam de ceva timp că Mandelson îl cunoștea pe Epstein, dar niciunul dintre noi nu cunoștea amploarea şi caracterul sinistru al acestei relații”, a mai spus acesta.

În atenția presei se află și șeful de cabinet al premierului, Morgan McSweeney, descris ca un apropiat al lui Peter Mandelson și indicat de mass-media drept unul dintre susținătorii numirii acestuia la Washington. Mai multe voci din opoziție și din Partidul Laburist cer retragerea sa, însă premierul a declarat joi că îi menține încrederea.

Sub presiune, guvernul a acceptat să publice documentele interne privind procesul de numire și revocare a lui Peter Mandelson. Potrivit BBC, ar exista peste 100.000 de documente, inclusiv corespondența electronică dintre fostul ambasador și membri ai executivului.

Dosarul Epstein mai conține e-mailuri care indică apropierea dintre Mandelson și Epstein, precum și extrase bancare care par să arate că fostul ministru ar fi primit plăți în valoare totală de 75.000 de dolari.