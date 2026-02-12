Meghan Markle, menționată în serialul EastEnders. Legătura familiei regale cu producția britanică

Meghan Markle a fost amintită într-o scenă difuzată la începutul acestei săptămâni în serialul britanic EastEnders. Referința a apărut în episodul de luni, în contextul în care unul dintre personaje își pierdea locul de muncă, scrie express.co.uk.

În cadrul dialogului, personajul Bea Pollard i-a sugerat lui Honey Mitchell că ar putea „să facă gem ca Meghan”, în timp ce discutau despre diverse modalități de a câștiga bani după un conflict profesional. Billy Mitchell, soțul lui Honey, a intervenit cu o propunere: „Poate ai putea să-ți recapeți vechiul loc de muncă la piață?”. Surprinsă, Honey a replicat: „Ce, și să lucrez din nou pentru dubiosul domn Lister? Nu, mulțumesc!”

Bea, interpretată de actrița Ronni Ancona, a continuat conversația: „Ei bine, poate am putea să avem noi două o tarabă?”. La întrebarea lui Honey despre ce ar putea vinde, personajul a enumerat câteva idei: „Nu știu... pulovere, căciuli, pernuțe de ace mai speciale. Ooh, ai putea face gem! Ca Meghan – iar eu aș putea croșeta acele mici... huse care să le însoțească.”

Trimiterea la fosta membră activă a familiei regale vine la aproape un an de la lansarea brandului său de lifestyle, As Ever. Pe site-ul As Ever, un borcan de Raspberry Spread este comercializat la 8,79 lire sterline, în timp ce varianta Raspberry Spread în ambalaj Keepsake este listată la 10,99 lire.

Meghan oferă și pachete cadou, precum Signature Fruit Spread Gift Box, la prețul de 30,76 lire, și Honey Duo Gift Box, disponibil la 45,41 lire.

Serialul EastEnders are o istorie de interacțiuni cu membrii familiei regale. Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip au vizitat platoul de filmare în 2001. Ulterior, Regele Charles III și Regina Camilla au apărut într-un episod special dedicat Jubileului de Platină din 2022.

În septembrie 2022, producătorii au inclus o scenă tribut dedicată regretatei regine, iar în 2023 a fost realizat un episod special cu tematică de Încoronare pentru Regele Charles.