Primele imagini cu Hillary Clinton retrăgându-se furioasă de la audierile despre Epstein 

Un material video apărut recent în spațiul public o surprinde pe fosta secretară de stat a SUA, Hillary Clinton, părăsind vizibil iritată sala de ședințe în timpul audierii sale în ancheta privind cazul Jeffrey Epstein, informează Fox News.

Depoziția a avut loc în fața Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, iar momentul tensionat ar fi fost declanșat de nemulțumirea acesteia față de parlamentarii republicani, pe care i-a acuzat că au permis scurgerea în presă a unei fotografii.

Potrivit imaginilor, Hillary Clinton a reacționat vehement, reproșând modul în care a fost gestionată situația, înainte de a ieși din încăpere, gest care a accentuat tensiunile deja existente în timpul audierii. Vizibil iritată, Clinton a transmis un mesaj ferm celor pe care îi consideră responsabili pentru scurgerea imaginii:

„„Am terminat cu asta. Dacă voi faceți asta, am terminat și eu”. Ea a adăugat, pe un ton tăios, că poate fi tratată „cu dispreț la nesfârșit”, calificând situația drept „un comportament tipic”.

Reacția sa a venit după ce influencerul conservator Benny Johnson a publicat pe platforma X o fotografie surprinsă în timpul depoziției. În mesajul care însoțea imaginea, Johnson a susținut că aceasta ar fi fost realizată de către deputata republicană din Colorado, Lauren Boebert.

O persoană aflată în afara Camerei a anunțat ulterior că declarația va fi înregistrată într-un mod neoficial. În același timp, pe fundal, se aude vocea lui Lauren Boebert, care afirmă că a realizat o fotografie chiar înainte de debutul audierii.

„O, pentru numele lui Dumnezeu”, a intervenit Hillary Clinton exasperată, lovind cu pumnul în masă. „Nu contează. Cu toții respectăm aceleași reguli”.

Apoi, se poate auzi vocea lui Lauren Boebert spunând că va șterge fotografia. „Da, ei bine”, a răspuns Clinton agresiv în timp ce avocatul ei a cerut o pauză. „Am terminat”, spuse ea din nou, ridicându-se de la masă.

După replica scurtă, transmisia s-a întrerupt brusc, iar ecranul a rămas negru pentru câteva secunde. La scurt timp, imaginile au revenit, iar audierea și-a reluat cursul, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Secvența surprinzătoare a făcut parte dintr-un maraton de aproape cinci ore de înregistrări în care Hillary Clinton a fost pusă sub presiune de parlamentarii implicați în investigarea modului în care autoritățile au gestionat cazul Jeffrey Epstein.

Fosta șefă a diplomației americane a depus mărturie cu ușile închise, participând la discuții atât cu legislatori republicani, cât și democrați. Audierea a început joi, la ora 11:00, și s-a încheiat în jurul orei 17:30, când Clinton a ieșit pentru a face declarații în fața jurnaliștilor.

Fosta primă doamnă a SUA le-a spus parlamentarilor, la audierile cu ușile închise, că nu își amintește să se fi întâlnit vreodată cu Jeffrey Epstein. Ea a precizat că singura legătură indirectă pe care o poate indica este faptul că o cunoaște pe Ghislaine Maxwell, pe care a descris-o drept o simplă cunoștință.

Declarațiile au fost oferite cu o zi înainte ca soțul său, fostul președinte Bill Clinton, să fie audiat în același dosar, tot în spatele ușilor închise. Audierea face parte din investigația derulată de comisia parlamentară care analizează circumstanțele și conexiunile din jurul lui Epstein.

La reluarea audierilor, echipa juridică a lui Clinton a lansat acuzații la adresa majorității din comisia de supraveghere, susținând că aceasta și-ar fi încălcat propriul regulament prin divulgarea unor informații referitoare la fotografii incluse în dosar.

„Aș dori doar să spun, pentru a fi clar, considerăm că este inacceptabil, neprofesionist și nedrept. Suntem aici cu bună-credință, contăm pe buna-credință a tuturor membrilor”, a spus avocatul, menționând că înșiși soții Clinton au insistat pentru audiere.

Președintele comisiei de anchetă, republicanul din Kentucky, James Comer, a intervenit ferm la începutul audierii, subliniind că membrii comisiei „au fost instruiți să nu publice fotografii sau înregistrări video din timpul depoziției”.

El a mai precizat că imaginea apărută în spațiul public fusese realizată înainte de începerea oficială a procedurii și a dat asigurări că o astfel de situație nu se va repeta. „Ne dorim să continuăm depoziția”, a adăugat acesta.

Comer și-a exprimat totodată nemulțumirea față de apariția în presă a declarației de deschidere a fostei secretare de stat înainte ca aceasta să fie susținută oficial în fața comisiei. Avocatul acesteia a respins acuzațiile, afirmând că documentul nu a fost „scurs”, ci distribuit în același mod ca în cazul altor martori. „Nu dorim ca o secretară de stat să fie tratată diferit față de ceilalți”, a punctat apărătorul.

Hillary Clinton a recunoscut că a avut rezerve privind modul în care majoritatea din comisie ar putea reflecta corect declarațiile și reacțiile sale, amintind că audierea a avut loc cu ușile închise.

Ea a catalogat incidentul drept regretabil și o încălcare a regulilor stabilite, dar a subliniat că adevărata miză este investigarea faptelor legate de informații, bani și presupuse infracțiuni — demersuri care, în opinia sa, ar trebui realizate cât mai transparent.

Întrebată dacă președintele Donald Trump ar trebui suspendat în contextul anchetei, Clinton a răspuns fără echivoc: „Absolut”.

Atât în declarația introductivă, cât și în discuțiile cu presa de după depoziție, ea a reiterat că nu l-a întâlnit niciodată pe Jeffrey Epstein și că pe Ghislaine Maxwell o cunoștea doar la nivel de „cunoștință”.